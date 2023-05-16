醫護「針頭不小心刺進脊隨」！　日8旬老翁下半身癱瘓

▲醫護人員誤將針頭刺進脊隨導致損傷，老翁因此下半身癱瘓。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣一名80多歲男性2021年在接受脊髓攝影檢查時，醫護人員誤將施打顯影劑的針頭刺進他的脊髓，導致脊髓損傷，因而下半身癱瘓。患者與醫院在經過數度協商後，最終決定以1900萬日幣和解（約新台幣431萬元）。院方指出，由於當天患者還接受了其他檢查，導致不適合再進行脊椎穿刺，但是為了減輕患者負擔，在當天結束所有檢查，才會選擇在較高的位置穿刺，疑似就是導致醫療疏失的主要原因。

根據《新瀉綜合電視台》報導，該名80多歲男性患者2021年在新瀉市民醫院就醫，醫療團隊懷疑老翁可能罹患腰部脊椎管狹窄症或是胸部脊椎管狹窄症，因此替他進行脊髓攝影。在檢查過程中必須將顯影劑注入脊椎腔內，然而過程中醫護人員卻不小心將針頭刺進脊髓，導致脊髓損傷，進而造成老翁下半身癱瘓。

醫院指出，當天同時進行多項檢查，而等到要進行脊髓攝影，其實患者的狀況已經無法按照正常程序施打顯影劑，原本應該是要擇日再進行檢查，但是因為不想造成患者的身體負擔，便決定在同一天內結束所有檢查環節，於是選擇在比平常更高的脊椎位置施打顯影劑。然而針頭卻不小心刺進脊髓內。

據悉，當天一共在3處施打顯影劑，根據脊髓攝影的照片發現，顯影劑不小心被注入脊髓內。不僅如此，在穿刺時，醫護人員沒有注意到針頭已經刺進脊髓且髓液流出。脊髓的損傷導致老翁下半身癱瘓，雙方經過協商後，確定以1900萬（約新台幣431萬元）和解。

新瀉市民醫院表示，未來進行脊髓攝影時，一定會遵照標準程序，如果因為有其他問題無法繼續檢查，經慎重考慮後，會暫停檢查，以確保一切醫療行為合乎標準。