日消防員忘帶AED下救護車！搶救7分鐘才電擊　患者心室顫動亡

▲日本一名消防員疑似未按照規定在第一時間將AED拿到救援現場。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣一名50多歲的消防員在救助心室顫動的病患時，第一時間未將AED（自動體外心臟除顫機）帶下救護車，就到患者2樓的住家實施心肺復甦術，直到隊友7分鐘後提著AED趕來，才替病患進行電擊。然而患者隔日仍因搶救不及死亡，死因則與心室顫動有關。

根據《沖繩時報》報導，沖繩縣南城市一名30多歲男子2022年7月25日出現心室顫動的症狀，他的父親隨即撥打119求救，救護隊員獲報後趕往現場。根據報告，消防單位是在當天下午4時58分接到通報，位於患者住處最近的島尻消防署佐敷分隊立刻派車前往。抵達現場後，其中一名50多歲的隊員率先進入患者位於2樓的住家，並自下午5時6分起替患者實施心肺復甦術。

該名消防隊員第一時間卻沒有將AED帶下車，直到後來趕到現場支援的隊員將AED帶來後，救護人員才自下午5時13分起對患者實施5次電擊。根據總務省消防廳的AED使用指南，如果是使用電擊能夠除顫的情況，應該在第一時間盡早對患者使用AED，因為除顫只要晚1分鐘，都有可能造成無法恢復的損傷。

患者最終仍於隔日死亡，死因為心室顫動。心室顫動則是指心臟細胞發生亂顫，導致心臟失去打出血液的功能。沖繩縣防災危機管理課指出，如果通報稱患者有心肺功能停止的情形，就必須要將AED器材帶到現場。對此，島尻消防署則說，會進一步向隊員詢問詳細情形，以確認事實。

死者的父親表示，「雖然第一個趕到現場的救護人員看起來很慌張，但是感覺得到他已經盡全力在救我的兒子。如果這個過程真的有疏失，希望消防署可以努力防止類似事件再度發生。」