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為了9萬債務還不出！拖板車司機線圈勒頸殺害債主棄屍山區

▲▼人骨,骷顱頭,謀殺,棄屍,活人祭祀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲拖板車司機還不出9萬債務，殺害債主還棄屍，重判20年半定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東擔任拖板車司機的林姓男子，因缺錢花用，向地下錢莊借了9萬元債務，但因為還不出錢，林男約出蘇姓債主談判，在車上以金屬線圈自後方勒死債主，之後開死者的車輛到高雄茂林山區棄屍。一二審均將林男重判20年6月，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，34歲的林男因缺錢花用，2021年12月前向某民間放貸公司借款9萬元，實拿6萬1千元，約定每月償還3千元，但須讓公司扣押林男的郵局提款卡。林男償還多次，但因還有其他債務，其他債主也不斷催債，林男就約出放貸公司的蘇姓男子，希望以另一家金融機構的提款卡為抵押，交換原本的郵局提款卡，雙方約定2021年12月中，於高雄市大寮區內坑路88快速道路下方的某停車場見面。

雙方於下午四點多見面，林男坐上蘇南車的車輛後座，講沒幾句，林男明知蘇男身懷鉅款，竟趁著蘇男不注意，以暗藏的金屬線圈，自後方套住蘇男頸部，猛力拉扯，蘇男頸部軟組織出血、上頸部後面脊柱前方軟組織出血、頸椎前及喉嚨後軟組織出血、氣管後及食道壁出血、舌根黏膜層充血而窒息死亡。林男勒斃蘇男後，取走車上的17萬8千元現金，全部償還債務。林男隨後開著蘇男的車輛，開到高雄市茂林區132縣道6公里人跡罕至之處，將屍體推落道路柵欄外之邊坡，並丟棄死者3支手機、導航、行車紀錄器；而後將車輛停在高雄市燕巢區義大路路邊停車格，並搭計程車返回大寮，騎機車離去。

死者的家屬多日連絡不上死者，報警處理，警方鎖定林男追查，但林男拒接電話。林男自知難逃法網，就委請胞兄聯絡屏東縣政府警察局刑警大隊潘姓小隊長，主動自首到案，並帶警方尋獲車輛、屍體、手機等物品，全案宣告偵破。林男遭強盜殺人等罪嫌，提起公訴。一二審法院均將林男重判20年6月，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴，全案定讞。

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