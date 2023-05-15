吳景欽／【中捷撞吊臂】自動駕駛能免於法律責任嗎

▲中捷因撞上掉落的吊臂，造成1死10傷悲劇。為何已有掉落物的情況下，未能被系統偵測、未能以人力緊急剎車，令人充滿諸多疑問。（圖／台中消防提供）

日前，台中捷運因撞上工地掉落的吊臂，造成1死10傷的悲劇，台中地檢署也以過失致死、過失致傷與公共危險等罪，對工頭及工人等4人為訊問後交保。但為何已有掉落物的情況下，未能被系統所偵測、未能以人力緊急剎車等，充滿諸多疑問。尤其面對事故是由他人所引起、捷運又屬自動駕駛，則台中市政府就此是否也該負起法律責任呢？

中捷事故中，現場施工的工人自成為刑事究責的對象。惟若此建案的建設公司，重大工安事件頻傳，就可能涉及結構性管理不當之弊，則位處高層的經營者於事故所造成的死傷，是否毋庸擔負監督過失的刑事責任，就有深入調查之必要。

至於中捷列車未能立即剎車而撞擊掉落物，也是造成事故的原因之一。惟因捷運系統採自動駕駛，僅在相當緊急情況，人力才有辦法介入操作，致無法歸責於隨車人員。現行刑事法體系，只限對自然人為究責，就算確定運輸系統有設計及因應的瑕疵，也因刑罰不能及於法人與組織體，就難對公務體系為刑事究責。從此也暴露出，在自動，甚至是無人駕駛，肯定成為未來趨勢下，刑事法體系到底該如何因應，也是重要課題。

就死傷的民事賠償來說，除對建設公司外，是否亦可向國家求償？如從侵權行為的賠償，仍採過失責任原則，則在列車運作乃由AI操控下，如何認定有應注意未注意的疏失，勢必成為難題。惟根據《國家賠償法》第3條第1項，公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。換言之，只要公共設施存有設計瑕疵或管理不當，不論公務員有無過失，主管機關都得負起國賠責任。

至於判斷公共設施於設計或管理有無瑕疵或疏漏，不能以建造當時的技術層次或主管機關自訂的規則為基準。因大眾運輸系統往往得用上數十年，更涉及人民的生命、身體權之保障，除須維護現有設備外，更得隨科技發展更新相關設備。此次事故雖是第三方所造成，但捷運系統未能即時偵測，也無外力強制中止行進等機制，要說毫無任何設置或管理疏失，實難圓說。尤其在生命無價下，國家更不應任意卸責。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。