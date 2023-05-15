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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／飛來吊臂橫禍　缺乏應變的絕命「中捷」站

日前台中捷運發生乘客1死10傷的慘劇，肇因於捷運豐樂站旁的興富發建案之固定式起重機於拆卸時，疑因鋼索斷裂，導致吊臂掉下撞擊捷運的隔音牆，甚至刺穿車廂傷及無辜。

工地飛來的吊臂橫禍凸顯台灣的工地安全設施及文化長期被忽略，但吊臂撞到捷運時，列車還停在豐樂站讓乘客上下車，既然保全員已經發現吊臂刺穿隔音牆並通報站長；為何列車隨車員還繼續關閉車廂車門，讓行控中心自動駕駛啟動列車而致災？行控中心接到警示後的危機處理有缺失嗎？

致命的13秒或40秒

目擊事故現場且受輕傷的加拿大民眾事後說：「我們當下被困在車站裡，列車門還是開的，我們看到塔吊掉落，有煙冒出來，這時列車還是停住的。」、「列車的門準備要關了，然後站在邊上的人就說，不行不要走，但列車還是開始行駛了，我們就直接撞上了。」

危機管理旨在儘量減少事故損害，固然吊臂撞穿捷運隔音牆繫屬危機原因，然而，如果中捷的危機應變能夠排除危機原因，讓列車不要開啟，則這次事故就不會有人傷亡了。

中捷解釋，當發現異狀後僅13秒應變不及。但從中捷記者會公開的監視影片，從列車停駛後到再度啟動長達40至41秒，除了中捷的軌道預警系統不足，無法偵測到當時在軌道上方的吊臂異物外，現場保全人員聽到吊臂撞到隔音牆的巨響，花了9秒確認異狀，隨即用對講機通知站長（27分14秒），再通知隨車員（27分24秒），但隨車員已進入車廂（27分20秒），於是只能眼睜睜看著列車撞擊吊臂？此外，事故發生後沒有第一時間全面檢視車廂內外，讓因撞擊掉落到車廂下的林淑雅教授失去黃金救援而不幸罹難！

危機管理落實總體檢

至於擁有煞停權限的行控中心，危機處理也待商榷。事故發生後，行控中心雖然接到電力異常警示，卻未向豐樂站詢問異常原因，反而詢問台電是否跳電。當列車撞上吊臂造成傷亡，行控中心通報119卻一度報錯站名。

如果，當27分05秒列車停在月台、吊臂掉到軌道區（27分04秒）之際，假設行控中心接到電力示警後利用IOT（物聯網）自動停駛，則當時的月台列車就不會開始行駛（因為列車是27分20秒關閉車門開始行駛），事故就可能不會發生。

目前台中地檢署已經啟動偵查，並對吊車負責人及指揮吊車等4人，全案朝過失致死罪嫌偵辦。筆者建議，針對這次事故，台中市政府應成立專案小組，關心傷者及罹難者家屬，也應邀請消基會代表、消保官、律師及學者、專家等公正人士介入調查，唯有查明真相，才能對死傷者有所交代！

此外，還應該設立危機管理小組，尤其在人員通報的SOP外之橫向警示功能，例如保全員警示發出到隨車員的了解意思而不要開始行駛之手勢意思解讀，並建置危機管理知識庫，加強危機、災難之模擬演練，強化應變能力，以防範災害發生，減低災害發生時之傷亡及損失。例如保全員在危機當下，可以手腳力量強制車廂門不要關閉，則列車就不會啟動行駛，這次的遺憾也可以避免發生。

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▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系名譽教授暨中原大學土木系兼任教授；陽明交通大學土木工程博士、中正大學法學博士、中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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