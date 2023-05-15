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社會 社會焦點 保障人權

詐領助理費17萬　新竹市前議員顏政德遭判刑4年4月定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹市前議員顏政德，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市前議員顏政德，遭檢方指控利用姪媳當人頭詐領公費助理補助費17萬餘元，因此提起公訴，更一審將他判刑4年4月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院採信更一審見解，15日駁回上訴，全案定讞。最高法院並通知檢方啟動防逃機制，顏政德近日內將發監執行。

顏政德在2007到2009年間擔任前新竹市長林政則的機要人員，2010年參選當時的新竹市北區武陵里里長。2014年間他轉戰新竹市第九屆議員選舉，順利當選，並在2018年連任成功，不過他去年尋求3連霸，在選前本案作出更一審判決，影響聲勢，最後顏政德也在去年底的大選中意外落馬，成為新竹市去年29位尋求連任的議員中，唯一落選的議員。

檢方起訴指出，顏政德擔任第9屆議員期間，任期自2014年12月25日至2018年12月24日止，但他於2015年8月間，為取得議會核撥的公費助理補助費用，透過姪子，要王姓姪媳提供帳戶資料，而充當顏政德之人頭；致使承辦公務員將這些不實資料，登記於2015年9月到12月的「新竹市議會議員公費助理發放清冊」上，按月匯款至人頭帳戶內，王姓姪媳則將帳戶提款卡等資料交由顏政德提領使用，總計顏政德詐領17萬5千元助理費用。

檢方調查時，顏政德等3人均自白犯罪，並繳回犯罪所得，檢方對顏政德等3人提起公訴。一二審法院審理後，均認定顏政德有罪，均判處4年4月刑度、褫奪公權4年，併科罰金48萬元。案經撤銷發回，去年9月間的更一審仍認定顏政德等3人有罪；審酌顏政德等人各項量刑因素，以及犯後坦承犯行，及顏政德身為市議員、平時常參與公益及捐助活動等各項量刑要素後，更一審還是駁回上訴，顏政德仍維持4年4月刑度、褫奪公權4年，併科罰金48萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

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