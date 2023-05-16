女遭當街打破頭擄上車　怒控「殺人未遂」前男友3萬交保

▲賴女指控前男友當街以棍棒攻擊，並將她強擄上車涉嫌殺人未遂等罪。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市警日前接獲報案，1名女子當街遭人持棍棒毆打並強擄上車，再至旅社囚禁，警方專案小組不到6小時，在旅社成功救出女子，被害女子堅持控告殺人未遂害等罪，警方將涉案的陳姓等3男移送法辦，台北地檢署調查發現雙方曾交往，對糾紛起因的說詞充滿矛盾，16日凌晨暫令陳男、宋男各3萬、2萬元交保，郭男限制住居。

據悉，42歲受害的賴姓女子與43歲陳男原是男女朋友，後來分手，根據賴女說詞，她分手前向陳男拿了9萬元，卻被陳男誣指為30萬，2人對金額部分認知有出入，14日上午8時許，賴女搭乘朋友的車子去新店新和街找朋友拿衣服，沒想到前男友陳男早就開車尾隨，等賴女一下車就上前討債，雙方發生拉扯，陳男一棍打破賴女頭部，並把她帶上車。

陳男先是把賴女到中和區換搭租賃車，再載至新店區摩鐵，接著再載她到永和區竹林路旅社囚禁，警方獲報鎖定陳男涉案車輛，下午2時許，大批警力到竹林路旅社破門攻堅，成功救出賴女。

▲陳男坦承打昌前女友，但強調只是商討債務解決，並沒有強行擄人，獲3萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

陳男坦承打傷賴女，但堅稱是因為賴女不但跟他借錢，還開走他的車子，在整段車程中沒有再施用其他暴力，雙方只是為債務糾紛商談解決之道，並且有錄音為證，過程中，警方與賴女通電話，陳男因此找郭男在他去派出所說明，並未強行拘禁賴女，另有證人表示賴女聲稱被打斷的牙齒，先前就已經出現缺口。

由於雙方對事發經過說詞南轅北轍，但賴女堅持提告殺人未遂、妨害自由、恐嚇、傷害等罪，經移送台北地檢署複訊後，檢察官暫先諭令陳男以及在旅館看管賴女的宋男個以3萬、2萬元交保，至於郭男則請回但見制住居。