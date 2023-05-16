　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老闆超幽默！早餐店外送菜單「滿滿幹話+顏文字」：名字厲害先加分

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲原PO邊滑早餐店菜單邊笑。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人不想出門時，會透過外送平台點餐，一名網友表示，在外送平台發現一間很有趣的店家，餐點備註的內容超幽默，鮪魚洋蔥蛋餅的備註寫著，洋蔥可換玉米或是九層塔，「跟我大哥交代一下就可以」，而近期原物料上漲，店家也公告，雞肉與雞蛋價格飆漲，「每天進貨都會嚇掉三顆牙」。

原PO在Dcard上發文，「這間外送的早餐店，備註太可愛了吧」，接著一連貼出多張截圖，店家在取名以及備註上特別下功夫，還搭配可愛的顏文字，餐點「瓜瓜園雙色內限地瓜球」，備註寫道，「QQ蛋？地瓜球？戰南北了啦」；「誘人的起士薯條」則寫道「聽說名字厲害一點話就先加分？（不要瞎掰好嗎）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，玉米布丁酥則寫道「老闆測試過，吃4個會太膩，所以3個就好」；無敵花醬厚牛吉士堡則備註「看成牛舌的先罰寫50遍」。

▲▼早餐店老闆菜單備註超有趣。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼早餐店老闆菜單備註超有趣。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼外送店家老闆取名超有趣。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼外送店家老闆取名超有趣。（圖／翻攝自Dcard）

公告的部分，店家無奈表示，「雞肉與雞蛋近期狂漲價，每天進貨都會嚇掉三顆牙」，因此部分商品調漲，也承諾之後廠商調降的話，價格會調回來，「真的很抱歉，不然就是先不要吃雞」，請大家多多包涵，最後還搞笑寫道「如果真的沒辦法包涵的話，請包養我」。

店家搞笑幽默的口吻，讓許多網友笑開懷，「你以為備註是可愛的妹子打的，其實是個有少女心的大叔喔」、「這看了心情好好欸」、「感覺老闆很活潑」、「很貴但很可愛」、「我只能說QQ蛋就是QQ蛋，誰跟你地瓜球」、「看到蔥抓餅起司蛋要80元，難怪他需要公告備註」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／金曲歌王！　入圍名單出爐
快訊／金曲歌后入圍名單來了！　6人爭奪
快訊／金曲台語歌王、歌后　入圍名單出爐
國1「撞賓利」畫面曝光！　車頭一路猛推撞爛G了
北京校園重大兇殺！高二生「砍死副校長」　至少2死
告知徵召結果？昨才夜會長談　朱立倫今午直奔郭台銘家再會面
LIVE／金曲34入圍名單公布！
捲款落跑！公司人去樓空　逾150家廠商損失5千萬
快訊／八仙塵爆第2波團訟開打　求償52億
6師逼死學弟...女高中生揭教官性騷又霸凌　2471字血淚文
銀行願跟進「周休三日」？　台銀董座曝2大考量

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健保部分負擔新制7月如期上路！　薛瑞元：這兩天就會預告

機票突襲降價！星宇「過年飛澳門6592元」　虎航新航線直飛半價

披薩忘在北捷車廂！「這1事」讓老外找回驚訝大讚：這就是台灣

乾爹斗內15萬！企鵝妹曾答應要求「剃光眉毛」　粉絲一看：超可愛

周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感

老闆超幽默！早餐店外送菜單「滿滿幹話+顏文字」：名字厲害先加分

熱血高中生跨校組團　「越級打怪」晉級臺大盃決賽

吞3600罰單！他細看「斑馬線路人」傻眼　一票人喊：變行車地獄

彰化空氣品質超差！4監測站橘色轉紅色　髒空氣將持續到5／18

牛丼飯控久等了！台灣すき家全面恢復供應「溫泉蛋相關商品」

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

健保部分負擔新制7月如期上路！　薛瑞元：這兩天就會預告

機票突襲降價！星宇「過年飛澳門6592元」　虎航新航線直飛半價

披薩忘在北捷車廂！「這1事」讓老外找回驚訝大讚：這就是台灣

乾爹斗內15萬！企鵝妹曾答應要求「剃光眉毛」　粉絲一看：超可愛

周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感

老闆超幽默！早餐店外送菜單「滿滿幹話+顏文字」：名字厲害先加分

熱血高中生跨校組團　「越級打怪」晉級臺大盃決賽

吞3600罰單！他細看「斑馬線路人」傻眼　一票人喊：變行車地獄

彰化空氣品質超差！4監測站橘色轉紅色　髒空氣將持續到5／18

牛丼飯控久等了！台灣すき家全面恢復供應「溫泉蛋相關商品」

金曲獎34／完整入圍名單！青峰、熊仔6人搶歌王　徐佳瑩、A-lin 6人歌后戰

看膩白色？蘋果「透明耳機」盒裝照片曝光

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

健保部分負擔新制7月如期上路！　薛瑞元：這兩天就會預告

數位部與電信業者協力推動偏鄉網路普及與應用　網路人口涵蓋率達95%

賈吉打擊眼神漂移看哪裡？全因休息室太吵：熱議教頭被趕出場

國1「撞賓利」畫面曝光！他往左切下秒撞上　車頭一路猛推撞爛G了

英國民眾「超過7成」反對周休三日！　55％德國人也說No

RICHARD MILLE秉持先鋒精神　創新材質、機芯、美學譜寫傳奇

暫停E-dReg儲能併網申請　台電：配合市場供需避免浪費

生活熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

真的能接受周休三日？網曝4隱憂：肯定受不了

本周運勢！「1生肖」旺到爆

「3生肖」財運大爆發！ 一路旺到5月底

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

更多熱門

相關新聞

她長大後「重聽兒歌」毛毛的！

她長大後「重聽兒歌」毛毛的！

很多人小時候都曾聽過或哼唱過兒歌，像是小星星、兩隻老虎等。不過，就有網友長大後仔細思考，發現有些兒歌的歌詞好像有點奇怪，像是兩隻老虎、倫敦鐵橋、拔蘿蔔。話題引發討論，不少網友也有同感。

中部工程師「快樂上班」月薪驚呆了　一票人想哭！

中部工程師「快樂上班」月薪驚呆了　一票人想哭！

蝦皮跳出「針孔」傻了　妹子見成交數嚇爆

蝦皮跳出「針孔」傻了　妹子見成交數嚇爆

劉芒被爆黑料「IG、YouTube掉粉了」

劉芒被爆黑料「IG、YouTube掉粉了」

在廁所被偷拍「兇手是國小妹」　竟是姊姊們慫恿！

在廁所被偷拍「兇手是國小妹」　竟是姊姊們慫恿！

關鍵字：

外送菜單取名備註Dcard創意

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面