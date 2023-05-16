老闆超幽默！早餐店外送菜單「滿滿幹話+顏文字」：名字厲害先加分

▲原PO邊滑早餐店菜單邊笑。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人不想出門時，會透過外送平台點餐，一名網友表示，在外送平台發現一間很有趣的店家，餐點備註的內容超幽默，鮪魚洋蔥蛋餅的備註寫著，洋蔥可換玉米或是九層塔，「跟我大哥交代一下就可以」，而近期原物料上漲，店家也公告，雞肉與雞蛋價格飆漲，「每天進貨都會嚇掉三顆牙」。

原PO在Dcard上發文，「這間外送的早餐店，備註太可愛了吧」，接著一連貼出多張截圖，店家在取名以及備註上特別下功夫，還搭配可愛的顏文字，餐點「瓜瓜園雙色內限地瓜球」，備註寫道，「QQ蛋？地瓜球？戰南北了啦」；「誘人的起士薯條」則寫道「聽說名字厲害一點話就先加分？（不要瞎掰好嗎）」。

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另外，玉米布丁酥則寫道「老闆測試過，吃4個會太膩，所以3個就好」；無敵花醬厚牛吉士堡則備註「看成牛舌的先罰寫50遍」。

▲▼早餐店老闆菜單備註超有趣。（圖／翻攝自Dcard）



公告的部分，店家無奈表示，「雞肉與雞蛋近期狂漲價，每天進貨都會嚇掉三顆牙」，因此部分商品調漲，也承諾之後廠商調降的話，價格會調回來，「真的很抱歉，不然就是先不要吃雞」，請大家多多包涵，最後還搞笑寫道「如果真的沒辦法包涵的話，請包養我」。

店家搞笑幽默的口吻，讓許多網友笑開懷，「你以為備註是可愛的妹子打的，其實是個有少女心的大叔喔」、「這看了心情好好欸」、「感覺老闆很活潑」、「很貴但很可愛」、「我只能說QQ蛋就是QQ蛋，誰跟你地瓜球」、「看到蔥抓餅起司蛋要80元，難怪他需要公告備註」。