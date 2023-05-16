「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

▲侯友宜獲國民黨內多數諸侯及立委支持，代表國民黨參選總統。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨2024總統選舉參選人預定本週完成徵召，聲勢最高的新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘呈現2強相爭的局面。黨中央近日啟動內參民調，並對各地諸侯及立委展開意見徵詢，作為徵召的依據。為此，力拚出線的郭台銘啟動最後一波衝刺，不只14日會見過去有初選恩怨的前高雄市長韓國瑜，隔日也串聯挺郭派人馬，醞釀在17日中常會上發難。

面對2強爭霸局面激烈，黨主席朱立倫15、16日分別與郭、侯會面，商討布局及整合的可能性。知情人士透露：「侯出線的機率仍大於郭。」除了多份內參民調均顯示侯勝於郭外，黨內多數意見也傾向徵召侯，「只不過接下來如何與郭整合，就端看黨的智慧。」

被看好代表藍營參選總統的侯友宜，已多次表達「願意承擔」，12日他在新北市議會最後1天總質詢，面對民進黨議員猛轟他要落跑選總統時，不疾不徐地說：「讓我們一起守衛中華民國，讓人民安全、社會國家安定！」顯示他對參選總統一切已準備就緒，就等正式登場。

▲國民黨總統人選出爐前夕，朱立倫15日啟動黨內整合。

本刊調查，侯友宜之所以如此有底氣多次表態願意承擔參選2024總統，全因挺侯的多方系統，私下掌握的民調皆顯示，侯的支持度始終勝過郭台銘，加上藍營各地諸侯及現任立委多數挺侯，讓侯的參選有更高的正當性。

不僅如此，侯陣營與黨中央在檯面下也早有默契，包括先前新北市議會拍板提前結束總質詢，之後侯就能投入總統選戰，該方案黨主席朱立倫也早已「充分了解」。

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