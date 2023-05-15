曝夜會細節！柯文哲：郭台銘自稱「八成信心」出線　獲藍提名就談合作

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人5月17日揭曉，「郭侯之爭」進入最後階段，10日晚間與鴻海集團創辦人郭台銘見面的民眾黨主席柯文哲，引發外界無限遐想。柯文哲15日透露，郭台銘自稱有八成自信能代表國民黨出線，且對方還要他「現在不要把話講死」，使他解讀郭台銘的意思是，倘若能代表國民黨出線，就會轉過來跟柯談合作，「只是我說算了。」

柯文哲15日接受節目《新聞面對面》訪問，針對外界高度關注的國民黨總統候選人提名，究竟是推出新北市長侯友宜或郭台銘？柯文哲直言「坦白講，我看不懂！雙方支持者都一副胸有成竹、百分之百確定的樣子。」通常都會偏向某一邊，但兩邊來與他談的時候，都講得很有自信。

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料圖／記者湯興漢攝）

由於郭台銘10日夜會柯文哲一事已曝光，被問到所謂「兩邊」是否包括見了侯友宜？柯文哲回應，兩邊都會有人來傳話，郭台銘10日晚間到他家，自己就詢問對方「你們要比賽卻沒有比賽規則，到時候結果出來要怎麼處理？」結果郭台銘卻自稱「有八成的自信」，讓柯文哲嚇了一跳詢問「確定嗎？」然而郭台銘講得很有把握、很有自信。

主持人謝震武追問，侯友宜、郭台銘誰的勝算比較高？柯文哲認為，「我也沒有想法，真的看不出來！」因為這個就是黑箱、密室，「我覺得比賽還是要有比賽規則，不然到時候一定會出問題。」

針對與郭台銘10日見面的細節，柯文哲透露，當時是郭台銘主動傳簡訊說10日要見面，而他稱自己10日行程排到晚上10點，所以郭台銘就約晚上10點在柯文哲家見面，「我沒有辦法，我覺得不需要拒人於千里之外。」最後兩人聊了不到半小時，自己還向郭台銘批評「朱立倫在搞什麼鬼？哪有比賽沒有比賽規則，到時候結果出來，兩邊沒有人會服氣的！」

被問到會不會與郭台銘合作？柯文哲說，「現階段至少不會。」至今郭柯合或郭柯配的機率不高。但現場來賓持續追問，柯文哲曾說自己99.99999％會參選，郭台銘有沒有表達，倘若郭順利代表國民黨出線，希望能有0.00001％的變數？柯文哲稱「沒有，他（郭台銘）不是這樣講。」

謝震武再問，郭台銘既然認為自己有八成機會出線，當然會希望能夠有最大力量，例如柯文哲不選等狀況？柯文哲指出，郭台銘沒有講細節，只說「現在不要把話講死」。面對現場來賓不斷追問何謂「不要把話講死」，柯文哲解讀，意指郭台銘出線後，「他（郭台銘）會轉過來看怎麼跟我合作，只是我說算了。」

至於是否覺得自己成為郭台銘的「槓桿」，變郭台銘跟國民黨內叫板的一個力量？柯文哲直言「應該是吧！」只是如果別人要來，他也不需要拒絕，且聽對方講話也沒什麼損失，「政治上朋友要多，敵人要少」。