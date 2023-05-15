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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德深夜合體潘孟安「吃播」　首曝5字競選策略

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德積極爭取年輕選票，近期頻繁透過社群平台釋出影片，15日晚間更首度合體競選總幹事潘孟安、發言人郭雅慧「吃播」。對於支持者提問「怎麼贏」，潘孟安說，對於選舉策略，選舉就是贏、贏、贏，「要拚才會贏」；賴清德也說，就是要認真打拚就對了，這場選戰關乎台灣的未來、民主憲政體制是否能延續、後代子孫的幸福，更關乎印太地區和平穩定，他相信潘的本領，因此有信心打贏選戰。

▲▼賴清德、潘孟安、郭雅慧首度同框直播。（圖／翻攝自直播）

賴清德今天晚間首度透過社群平台「吃播」，並同框有拜把兄弟情誼的潘孟安。賴說，基於禮節和尊重，他要慎重地介紹潘孟安出場，所以現場擺了「海陸大餐」、「滿漢全席」，希望與好朋友們好好聊聊。今晚餐桌上的餐點包括涼麵、老賴紅茶、章魚燒、甜不辣等小吃都入列。

賴清德說，他找潘孟安當總幹事，是因為潘從政從代表、議員、立委、縣長戰無不勝攻無不克，而且表現非常好，特別被《遠見》評為五星級縣長，也獲得《天下》評比第一名，施政滿意度高達8成，非常了不起。有趣的是，兩人還拿出昔日當立委獲公督盟評為國會評鑑第一名、一起當縣市首長的合照，賴說，潘關心基層，希望未來提出的政見能更符合基層民眾的需要。

▲▼賴清德、潘孟安、郭雅慧首度同框直播。（圖／翻攝自直播）

▲▼賴清德、潘孟安、郭雅慧首度同框直播。（圖／翻攝自直播）

此外，郭雅慧直播時關注，潘孟安曾經到俄羅斯打拚，不曉得俄羅斯有什麼美食？潘孟安笑說，俄羅斯有馬鈴薯配牛肉，還有伏特加，大概是他們最好的美食，現場更大秀「當選總統」的俄文。賴清德聞言立刻虧道，潘說美食說得乏善可陳，「看得出來他當初在俄羅斯注意的不是美食，應該是美女才對」。另對於潘帶來產地直送的玉荷包，賴邊吃邊笑說，從潘辦事的效率就知道，「這場選舉一定會贏」，台灣的水果都很甜，越南部越甜。

▲▼賴清德、潘孟安、郭雅慧首度同框直播。（圖／翻攝自直播）

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