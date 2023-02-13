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有補助！桃竹苗「產業人才投資方案」在職訓練課程　報名開跑

▲桃竹苗「產業人才投資方案」在職訓練課程，報名開跑

▲中餐烹調進階班在職勞工進修課程。（圖／桃竹苗分署）

記者楊淑媛／桃園報導

職場在走，專業要有！為促進在職勞工專業知識及技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手近150家優質訓練單位辦理語文、電腦資訊、財務金融、觀光休閒、文化創意、精密機械、餐飲食品、美容及綠色能源等近367門在職訓練補助課程，每位勞工3年內最高補助7萬元的訓練費用。

▲桃竹苗「產業人才投資方案」在職訓練課程，報名開跑

▲景觀園藝實作在職勞工進修。（圖／桃竹苗分署）

疫情鬆綁後國門開放，觀光產業正是春暖花開蓬勃發展的時刻，桃竹苗分署為協助產業發展及人力需求開辦各式在職進修職訓課程，如針對導遊領隊開辦的「國際導遊領隊培訓班」、培育航空產業實務技術人才的「飛機維修班」、針對外語人才開辦的「旅遊英語實務班」及日語、韓語、西班牙語等多國語言課程。

疫情之後消費模式改變，電商大行其道，面對日新月異的行銷模式，分署也開辦「網路行銷與廣告投放實戰班」、「網路社群經營與精準行銷訓練班」及「廣告文案與品牌故事設計」等課程，此外想斜槓學投資理財，也有「投資學實務應用班」、「財務金融商品實務應用班」等課程，讓在職勞工有更多元化的選擇來精進在職技能及開發第二專長。

112年上半年度桃竹苗轄區「產業人才投資方案」在職訓練課程即日起開放報名，歡迎在職勞工朋友踴躍上「台灣就業通」報名參訓！

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