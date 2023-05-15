教育交流　竹市教育處率46校長赴台南觀摩

▲童鳳嬌處長帶領校長教育團隊至台南進行教育交流。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府教育處長童鳳嬌帶領竹市46所國中小校長赴台南進行兩天參訪，盼透過實地觀摩與座談，進行相互意見交流及經驗分享，建構竹市學校成為新課綱推動的基地。

童鳳嬌表示，學校課程需要一步一腳印努力實踐，為實踐「新竹好學」的政策願景，市府挹注經費及設備資源，全力支持學校課程創新，並與校長們的合力推動，持續提供活化與創新的優質教育，讓學校成為課程孵育的沃土，學生有效學習、多元展能，將新竹的孩子推向國際舞台，成為世界的孩子。

童鳳嬌說，本次交流活動不僅加強校際之間的合作，也提供了校長們共同成長的機會，透過分享討論互相啟發，校長們學習到了許多寶貴的教育經驗，未來也會將這些經驗應用到自己的學校中，用創新思維讓學生體驗優質課程設計，為孩子們的未來發展打下堅實基礎，展現本市教育創新的實踐力。

參與交流活動建功高中校長林國松表示，面對複雜多變的時代，應啟動良性的循環，利用教育提供新的思維模式，進行改變才是唯一的不變，感謝教育處辦理縣市交流，用體驗的課程幫助校長們打開思考的維度，深度理解新課綱意涵。

教育處表示，本次參訪地點九份子國中小，座落於全國第一個低碳示範社區，將課程與社區特色結合，發展出生態永續課程，整座校園就像是一座大型教具，一草一木、一磚一瓦，都是最佳教學素材。復興國中則分享教學卓越金質獎課程方案「GIS領航虎尾寮、文藝首學在復興」，實踐親鄉、知鄉、愛鄉的課程設計。

教育處指出，透過實地觀摩與座談，校長們有機會近距離觀察學校教學實踐和學生學習情形，校長們進行熱烈討論，同時也分享本市學校課程發展的特色，彼此激盪想法與課程領導的方式，參與交流的校長們紛紛表示透過活動，對於激發創新思維有非常重要啟發。