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111學年全國師生鄉土歌謠比賽 竹市勇奪5特優

▲培英國中比賽照片。（圖／新竹市政府提供）

▲培英國中比賽照片。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111學年度全國師生鄉土歌謠大賽24日於新竹市圓滿落幕，今年新竹市代表隊在各項語言分組戰績斐然，勇奪5項特優及5項優等。新竹市長高虹安表示，新竹市不僅努力推動音樂教育，更積極推動多元文化及鄉土語言，用動聽的各類語言歌謠征服評審及觀眾的心。

賽事於新竹市立演藝廳舉行，本屆獲特優成績項目含：龍山國小東南亞語系國小團體組、民富國小閩南語國小團體組、培英國中東南亞語系國中團體組，以及新竹女中閩南語高中職團體組、東南亞語系高中職團體組兩項。

獲優等鼓勵項目為：科園國小原住民語系國小團體組、竹光國中閩南語國中團體組、光華國中客家語系國中團體組、清華大學附小客家語系國小團體組及曙光女中客家語系高中職團體組等五項。

教育處長童鳳嬌表示，鄉土歌謠比賽包含閩南語、客語、東南亞語及原住民語，學校可以自行選擇、甚至可跨組參加，呈現不同文化的多元性，讓不同的族群可以欣賞彼此語言的優美，相互包容語與學習。

童鳳嬌說，她於鄉土歌謠比賽期間，有親自到現場關心比賽辦理情形，給予孩子們行動上的支持，得知此次比賽成績斐然，感到非常開心，感謝學校行政團隊、指導老師及家長長期對音樂教育的付出，才能有如此的成就。

「孩子在夢想舞台上唱響屬於自己的樂章」民富國小校長吳淑雯說，合唱團在陳惠敏及廖翊伶兩位老師的指導下，從三月開始加強練習，孩子們利用每週六、日到校，賽前還加入了舞蹈編排，很高興連續三年在閩南語團體組代表新竹市獲全國特優。

培英國中合唱團，在潘致惠校長及指揮陳涵文、陳怡君老師的用心帶領下，今年參賽演唱兩首無伴奏的東南亞語系歌曲，乾淨清澈的好聲音，獲得評審一致青睞，給出「和聲迴響十分具共鳴」、「音色清新、樂曲處理細膩、層次豐富有變化」的特優肯定，同時他們更連續2年獲得全國鄉土歌謠特優的肯定。

「第一次參賽就贏得特優的佳績」龍山國小陳彩文校長說，龍山國小合唱團今年是成團50年以來，首次參加鄉土歌謠全國賽，指導老師在樂曲處理細膩，肢體律動設計增添藝術美感；表演的服裝及手環，更是由家長們親手剪裁，師生為了完美的演出共同努力，非常感動。

教育處表示，今年新竹市中小學將陸續在校內、外舉辦跨校聯合展演及各校自行舉辦的音樂、戲劇、舞蹈、美術等近多場次藝文成果展，其活動時間、地點均可至各校官網查詢，歡迎民眾一起到新竹市欣賞美的饗宴。

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