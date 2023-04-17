庫柏蒂諾市姊妹市交換學生訪問團來訪　竹市深度學習之旅

▲新竹市姊妹市美國庫柏蒂諾市訪問團抵達新竹市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市姊妹市美國庫柏蒂諾市(Cupertino)，睽違近3年再度來訪，21位學生與5位老師於昨(16)日抵達新竹市，將展開為期8天的交流與參訪活動。今(17)日由新竹市副市長蔡麗清接待，致贈師生每人一件本市Smart Hsinchu T恤及紀念品。

蔡麗清表示，新竹市和庫柏蒂諾市都是充滿活力和潛力的城市，擁有豐富的文化底蘊和科技產業，自高虹安市長上任以來，為新竹擘畫Smart Hsinchu智慧城市願景，希望可以善用科技打造永續城市，和庫柏蒂諾市共享應用開發，一同成為智慧城市。

蔡麗清說，庫柏蒂諾市師生來訪的這幾天，市府安排豐富的新竹市文化巡禮，希望庫市師生每一天都充實愉快，結交更多朋友，有滿滿的收獲，同時也感謝由林燕玲校長率領的新科國中師生團隊辦理接待事宜，用心安排各項行程。

教育處長童鳳嬌表示，新竹市各學校的特色課程就是最好的外交禮物，也是讓姊妹市認識新竹市的最好方法。

庫柏蒂諾市師生結束市府歡迎會的行程後，接著安排前往舊城區參觀，並體驗手作貢丸；下午的行程，將至富禮國中參加玻璃熱塑與彩繪以及射箭課程體驗，相信能為庫市師生留下難忘回憶。

教育處說明，未來幾天，庫柏蒂諾市師生預定參訪故宮博物院、101大樓、與九份平溪，體驗北台灣之萬種風情。19日（三）與20日（四）將分別至本市培英國中與新科國中等校，體驗自造中心及攀岩等特色課程，行程豐富多元，培養本市學生成為外交小尖兵，建立姊妹市深厚的情誼。