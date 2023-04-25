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新竹之光　竹市表揚三民國中網球奪銀健兒

▲新竹市長高虹安及新竹市副議長余邦彥親自表揚。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安及新竹市副議長余邦彥親自表揚。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市三民國中網球隊4月15日於「112年全國中等學校運動會」中榮獲國男團體銀牌，今(25)日在市務會議上，由新竹市長高虹安及新竹市副議長余邦彥親自表揚網球隊選手，肯定他們為本市創下的歷史紀錄。

高虹安表示，新竹市三民國中網球隊在112年全國中等學校運動會贏來佳績，創下本市全中運網球40年來最佳成績，不僅如此近期新竹市的體育成績也在全國發光發熱，感謝校長、家長、到各級教練對選們的支持不遺餘力，同時也感謝一直關心竹市體育活動的余邦彥副議長，副議長除了要處理議會的工作外，在這8年來也擔任「新竹市體育會」的理事長，負責協助推廣竹市的各項體育活動，可以說是為竹市體育打下基礎。

「培養新竹市的明日之星，成為下一位盧彥勳」三民國中網球隊的選手們經過長時間的嚴格訓練，在比賽中展現出高超的球技和毅力，成功進入國男組冠亞軍戰並獲得銀牌為新竹爭光，展現出團隊精神和對運動的熱愛，盼小選手們都能走出自己的一片天。運動選手的養成不容易，她也會責成相關單位聆聽基層球隊的需求，和教練及選手討論並協助在設備及場地上精進，讓體育運動在新竹市更加強大。

余邦彥表示，他每天都會在三民網球場打網球，皆會看到兩位教練辛勤的訓練選手，加上家長、校長及會長的支持，三民國中網球隊獲得佳績很感動。余副議長也說，感謝高市長重視體育，於全中運開幕時特別向新竹市團本部加油打氣，讓所有職員都非常開心。

「唯有努力不懈，才是成功之道」隊長林豪鈺表示，在比賽前的數個月，每天都要進行長達三到四個小時的訓練，包括技術練習和體能訓練，隊員們必須在悶熱的網球場上進行艱苦的訓練，抵擋著疲憊和挫折，努力提升自己的實力。

「球隊的成績絕不是偶然」蔡佩倢教練表示，這次比賽中，隊員們的努力和付出讓人佩服，他們在網球場上拼盡全力，展現出了非凡的鬥志和勇氣，也經歷了訓練中的辛苦和挑戰，相信他們在訓練中磨練出堅強的意志和毅力，都將成為他們未來發展的重要資產。

教育處長童鳳嬌表示，三民國中網球隊的成績令人欣慰，他們不僅展現了自己的實力和技巧，更重要的是，他們在比賽中也展現出運動員應有的精神和態度，包括尊重對手、堅持不懈、勇敢追求自己的目標等，這些都是培養孩子成長的重要元素，也是市府推動學校體育政策的核心價值。

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