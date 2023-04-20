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美國姊妹市庫比蒂諾市長魏虹拜會　高虹安：盼友誼長存

▲高虹安市長致詞。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安市長致詞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市姊妹市美國庫比蒂諾市(Cupertino)，睽違近3年再度來訪新竹市，展開為期8天的深度學習之旅，今(20)日由市長魏虹率團拜訪新竹市政府，新竹市長高虹安盛情接待，雙方就科技、教育、居住等議題，展開一系列的交流對談。

高虹安首先恭賀魏虹市長順利當選。她說，兩市自1998年開始頻繁交流，於2007年締結為姊妹市，雙方情誼日漸鞏固，尤其是國際交換學生，至今已成為兩市最具代表性的教育交流盛事，今年是疫情後首次恢復交流，非常歡迎庫比蒂諾市師生來到新竹市，希望雙方學生都能從交流中增加國際視野與跨國文化思維，留下深刻的回憶。

高虹安指出，庫比蒂諾市是矽谷核心城市之一，聞名全球的蘋果公司總部也坐落於此，而新竹市擁有科技業製造重鎮新竹科學園區，兩市皆以高科技產業聚落聞名，同樣具備高所得與高教育水準等特色，彼此也各有優勢特色，因此在市政上有許多可以互相學習、借鏡之處，未來兩市仍將持續互動交流，共同促進台美情誼。

高虹安說，魏虹市長相當重視教育議題，竹市府非常樂意與魏虹市長合作，推動跨國教育交流活動，而新竹市與姐妹市們的教育交流，即是實現「讓新竹的孩子做世界的孩子」其中重要一環。竹市府會加速推動雙語政策，培養孩子雙語教育，尊重多元文化與國際理解，打造國際教育環境，逐步實現「新竹好學」目標，

雙方亦針對青年居住議題進行交流。高虹安市長表示，庫比蒂諾市市民關注「住房議題」，而新竹市亦是如此，考量青年住房負擔越來越重，自上任後即加速推動興建社會住宅、青年租屋加碼補貼等政策，目前共規劃4處社會住宅，包含中雅安居、建功安居、金城安居和建功高中南側都更案，香山區社會住宅也將納入政策規劃，希望讓市民能在新竹市安居樂業。

「庫比蒂諾共有四個姊妹市，新竹市是最活躍的！」魏虹表示，今日是睽違近三年再度到訪新竹市，庫比蒂諾市民大部分都是科技產業出身，教育程度與所得皆相當高，而新竹市整體條件跟庫比蒂諾，可謂是相當接近，在城市治理上值得彼此學習參考。

魏虹說，除了教育議題外，庫比蒂諾市亦非常重視住房議題，因市民平均年齡層較高，盼透過「多建新屋」增加年輕人口數，讓青年朋友可以久居於庫比蒂諾市，這部分未來也會跟高市長持續交流請益。

高虹安最後提到，今年10月將會安排行程回訪庫比蒂諾市，屆時亦會有學生交流互訪的活動，讓大家都能感受到兩市深厚的姊妹情誼。魏虹市長也稱讚高市長於本次參訪行程的用心接待，並允諾未來的交流參訪活動，庫比蒂諾市必定以相同高規格盛情接待，歡迎新竹市貴賓到來。

高虹安也祝福庫比蒂諾市貴賓在新竹的這段旅程都能平安順心，並於會後致贈魏市長本市特色琉璃藝品及米粉醬油禮盒，象徵雙喜臨門，除祝賀魏市長順利當選，也祝福庫市能欣欣向榮，在表達感謝之意的同時，亦讓魏市長感受新竹市的藝文特色。

民政處表示，期望兩市能持續深化姊妹市情誼，擴大交流範圍，不僅在教育方面，未來在產業、文化等議題上都能有交流的機會，共創互惠雙贏。

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