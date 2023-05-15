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畢業季回憶殺！6大熱門畢冊祝福語出爐　超經典「勿忘我」只排第二名

大學,畢業,新鮮人（圖／視覺中國CFP）

▲6月畢業季即將到來。（圖／視覺中國CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

轉眼間，畢業季又即將來臨，為了留下求學時期的美好回憶，許多人會購買畢業紀念冊，並且在同學之間互相傳閱，同時寫上祝福語，甚至搭配創意寫法，讓畢冊變得豐富精彩，而過去常見的畢業賀詞如「百事可樂」、「珍重再見」，這些年代感滿滿的語句，令人看了忍不住揚起嘴角，直呼是「回憶殺」，有的更是沿用至今，成了現在網友熱議的6大畢冊祝福語。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「畢冊祝福語」話題的網路聲量表現，發現網友熱烈討論的6大畢冊祝福語中，排行第一的是「鵬程萬里」，至今仍是受到廣泛使用的賀詞，就有網友表示「從小到大都會有老師寫鵬程萬里，根本是畢冊的標配祝福」，讓不同年齡層的網友產生共鳴，如「發現爸爸的畢冊跟我的共同點，就是上面都寫著鵬程萬里」，也有網友分析「應該是鵬程萬里的寓意和意境都很美好，所以不會覺得過時」。

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熱門畢冊祝福語（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議的畢冊祝福語，「鵬程萬里」從以前沿用到現在，被認為是不過時的賀詞。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

同學好友在面對畢業分離時，總會感到不捨與傷感，希望大家可以把自己牢牢記住，此時畢冊上的每句「勿忘我」，就成了這種情緒的最佳寫照。不少網友評價「勿忘我」充滿年代感，說明「現在看來有點搞笑，還有老人味」；也有網友認為很可愛，每個階段回想起來都有不同的味道，表示「國中看到會想說超幼稚的，大學後卻覺得好珍貴」。

在諸多畢冊祝福語中，「一帆風順」也是許多人選用的詞彙，盼面臨升學和職涯關卡時，能夠順暢無阻。有網友提到「一帆風順是畢冊簽名板的常客」、「會在同學的畢冊上寫一帆風順，希望他們真的都順順利利」，也有人會結合美編設計獻上祝福，像是「寫一帆風順的時候，要畫帆船把字連在一起」等。

而「步步高升」除了祝福仕途順利、職位升遷的本意，也因為特殊寫法，讓許多網友印象深刻，例如「步步高升要搭配樓梯的圖，一階一階畫上去」、「有的版本還會有兩個狗腳印，來取代『步步』二字」；另有人分享被同學捉弄的經驗，得到樓梯向下的「不不高升」，搞笑行徑讓人啼笑皆非。

「前程似錦」被公認是老師與校長的經典賀詞，希望同學未來的成就輝煌燦爛。討論區上有人發問「老師會在畢冊上寫什麼」，吸引大批網友回覆「絕對會有前程似錦或前途光明」、「感覺師長的祝福語都會跟前途有關」，認為老師致力作育英才，總會期待學生能在各行各業有不錯的發展。

求學階段的友誼單純美好，讓人格外珍惜，許多網友都曾在畢冊上寫過「友情可貴」這類詞語，不過這句話也是充滿眉角，就有網友補充「友情可貴下一句要搭配『愛情加倍』才對味」、「友情可貴上面要連在一起寫，下面畫四個圈是精髓」等。也有網友認為「友情可貴」實在是充滿古早味，詢問「現在還有小朋友寫這個嗎」，感嘆這些祝福語都變成了時代的眼淚。

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