　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

義拍愛的回憶　「圓夢」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

▲「圓夢協會」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

▲「圓夢協會」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊。（圖／謝慧謹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會推廣「每月一愛」公益活動，未受疫情影響，15日於市府與中華民國偏鄉學子圓夢公益協會，共同捐贈畢業紀念冊給復興、大園、觀音、龍潭4區10校123名國小及附設幼兒園學童，留下愛的回憶。教育局長林明裕致贈感謝狀，會中並以視訊連線邀請10所國小校長代表受贈。

▲「圓夢協會」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹說，該協會每個月以一個公益活動主題，關懷不同的弱勢族群，8年來從未間斷過，而今天是協會第97場的愛心活動。猶記得2016年冬天氣候驟變，連平地都下起了雪，圓夢愛心協會深感山上一定更加的寒冷，所以為復興區11所學校包括幼兒園，每位孩童都添購了一件GU的禦寒外套。

▲「圓夢協會」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

去(2021)年再度上山，捐贈復興區11所國小，400位孩子的過年希望紅包， 孩子在許願卡中，寫著對畢業紀念冊的渴望。因此該會邀請中華民國偏鄉學子圓夢公益協會，共同完成孩子的畢業紀念冊圓夢計畫。

▲「圓夢協會」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

中華民國偏鄉學子圓夢公益協會理事長王昭舜說 : 其實畢業紀念冊只是整個計畫的附加產物，計劃裡真正重要的是社會大眾關注到這個議題，以及親身參與的志工們，跟孩子們、學校老師、家長還有他們的生活環境的交互作用與互相了解；希望未來，不只能夠拍畢業紀念冊，還希望能夠做更多的事情…

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園勞檢處拜會養工處　推動安全安心公共建設

迎接靚靚金黃花海　桃園龍潭魯冰花季19日登場　

義拍愛的回憶　「圓夢」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

新北國內外參展補助計畫申請開跑　助拓展銷售通路

高規格享受！只要3000元最多12人包場看電影　免排隊還附贈飲料

台南法拍會國庫入帳1500萬元　華廈1戶397萬餘元拍定

小過年慶元宵　林內鄉農會家政班用在地自產糯米搓湯圓

虎年石虎「犯太歲」傳3起路殺　特生保育團隊籲用路人依速限行駛

綠島2外籍客遭撞送醫　肇逃男酒測值0.81！3罪併罰送辦

陳以信批台南殺人酒駕賭博六都最嚴重　警：強力執法犯罪已改善

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

誰跟你黑白切！節奏感NO.1 老闆超嗨手速「豆豆豆」狂切

桃園勞檢處拜會養工處　推動安全安心公共建設

迎接靚靚金黃花海　桃園龍潭魯冰花季19日登場　

義拍愛的回憶　「圓夢」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

新北國內外參展補助計畫申請開跑　助拓展銷售通路

高規格享受！只要3000元最多12人包場看電影　免排隊還附贈飲料

台南法拍會國庫入帳1500萬元　華廈1戶397萬餘元拍定

小過年慶元宵　林內鄉農會家政班用在地自產糯米搓湯圓

虎年石虎「犯太歲」傳3起路殺　特生保育團隊籲用路人依速限行駛

綠島2外籍客遭撞送醫　肇逃男酒測值0.81！3罪併罰送辦

陳以信批台南殺人酒駕賭博六都最嚴重　警：強力執法犯罪已改善

日本裙帶菜「產地造假」　食品公司社長被捕：進貨時不曉得

「錶王」921萬罕見追針萬年曆錶登台　新配色誘藏家

林忠正／數位人民幣能取代美元霸權嗎？

蒼藍鴿再度嗆爆愛莉莎莎！ 全場歡呼1分鐘…驚現《炎上》世紀同台照曝

地方熱門新聞

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

他情人節約女兵在家看電影　少校事後被告性侵

陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

情人節和前世情人話聊　科技董座是暖爸

林崑海辭世　陳其邁現身致意

台南市議會贈花

27歲護理師懷孕罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」

拚了！草屯加碼1胎發4萬　員林市也喊：加一倍

虎年石虎「犯太歲」傳3起路殺

台東遶境炸寒單停辦　落實走春淨宅祈福防疫

台南安平工業區工廠鹽酸外洩1人送醫

台南法拍會國庫入帳1500萬元

5人乘2車竊取娃娃機內泡麵餅乾逮逮

南投燈會無人機秀愛心手勢慶情人節

更多熱門

相關新聞

恐慌症女孩擁抱90KG巨汪圓夢：可以快樂很久

恐慌症女孩擁抱90KG巨汪圓夢：可以快樂很久

龐大的身軀中有著溫柔的靈魂！高雄市飼主陳麗卿家中飼養了2隻高山犬，分別是「可可」和「牛頭兒」。2隻狗狗有著粗獷的外型，加起來超過140公斤，但卻有著非常柔軟的心，日前牠們十分溫馴地靜靜待著，任由一名患有恐慌症的小女孩擁抱著狂吸，讓好不容易圓夢的她笑著直說，「這樣可以快樂很久很久。」

她捐腎臟給男友　結果被劈腿狠嗆

她捐腎臟給男友　結果被劈腿狠嗆

愛心慈善會一次捐贈11艘救生船挺　配置雲林縣11鄉鎮消防分隊

愛心慈善會一次捐贈11艘救生船挺　配置雲林縣11鄉鎮消防分隊

桃園消防器材公會　捐贈緊急救護設備

桃園消防器材公會　捐贈緊急救護設備

做工行善團2日趕工助南投女童圓夢

做工行善團2日趕工助南投女童圓夢

關鍵字：

圓夢謝慧謹王昭舜捐贈畢業紀念冊

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

婚變？莉婭突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

莉婭發聲認了「現世報」！

周末冷空氣　恐成首波寒流

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

獨家／玖壹壹健志超man認愛「最美化妝師」：現在很幸福

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

被莉婭爆私約國民女友　謝和弦5字回應了！

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面