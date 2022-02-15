義拍愛的回憶　「圓夢」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊

▲「圓夢協會」捐贈桃園偏鄉10校畢業紀念冊。（圖／謝慧謹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會推廣「每月一愛」公益活動，未受疫情影響，15日於市府與中華民國偏鄉學子圓夢公益協會，共同捐贈畢業紀念冊給復興、大園、觀音、龍潭4區10校123名國小及附設幼兒園學童，留下愛的回憶。教育局長林明裕致贈感謝狀，會中並以視訊連線邀請10所國小校長代表受贈。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹說，該協會每個月以一個公益活動主題，關懷不同的弱勢族群，8年來從未間斷過，而今天是協會第97場的愛心活動。猶記得2016年冬天氣候驟變，連平地都下起了雪，圓夢愛心協會深感山上一定更加的寒冷，所以為復興區11所學校包括幼兒園，每位孩童都添購了一件GU的禦寒外套。

去(2021)年再度上山，捐贈復興區11所國小，400位孩子的過年希望紅包， 孩子在許願卡中，寫著對畢業紀念冊的渴望。因此該會邀請中華民國偏鄉學子圓夢公益協會，共同完成孩子的畢業紀念冊圓夢計畫。

中華民國偏鄉學子圓夢公益協會理事長王昭舜說 : 其實畢業紀念冊只是整個計畫的附加產物，計劃裡真正重要的是社會大眾關注到這個議題，以及親身參與的志工們，跟孩子們、學校老師、家長還有他們的生活環境的交互作用與互相了解；希望未來，不只能夠拍畢業紀念冊，還希望能夠做更多的事情…