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家長控台大畢冊沒孩子科系！名醫拋10點分析：唸過大學都知道

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲台灣大學遭家長投訴畢業紀念冊少了自己孩子科系。（圖／資料照）

記者楊晏琳／綜合報導

適逢畢業季，許多人都會選擇用拍照、購買畢業紀念冊來留念。但近日台灣大學卻傳出，有家長不滿紀念冊沒有孩子科系而投訴媒體，認為此舉讓自己小孩彷彿不是畢業生一般。此事也讓名醫陳志金跳出來分享自己的10點看法，直言負責畢業紀念冊的是畢聯會，而非校方，「有唸過大學的都知道。」他也認為家長找媒體投訴，會讓孩子很尷尬。

加護醫學部主治醫師陳志金在個人粉專「ICU醫生陳志金」針對此事分享自己的看法，他認為，大學畢業已經是成年人了，畢業紀念冊的事，應該先和孩子問清楚，這樣「找媒體投訴」，會讓孩子在同學之間很尷尬。

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陳志金直言，唸過大學的都知道，負責畢業紀念冊的是畢聯會，並非校方，這些是學生自治，學校、家長都不會插手這些事；加上有些科系經投票後，會沒有意願花錢製作全校的畢業紀念冊，「像牙醫系、醫學系，修業年限比一般科系長，同屆畢業的其他系，根本就不是當初同屆考進來的，所以會覺得沒必要花錢製作啊！」

陳志金更笑稱，小孩畢業了，將來在社會上看的是工作表現，頂多也是在應徵時看畢業證書，不會有人看畢業紀念冊，「孩子畢業以後，至少也要十年，辦同學會時（或者還沒交到男女朋友時、拉保險或直銷需要業績時）才會再翻自己系上的畢業紀念冊。」

此外，陳志金也認為，和孩子在校園裡、或到相館去合照，是更好的祝福，總比花大錢出現在全校畢業紀念冊上，用放大鏡還不一定找得到他，還更重要；呼籲家長好好調適心態，是時候放手讓他們飛了。「不必再替他們操煩這些小事，讓他們自行去處理吧！也請好好想想，為什麼需要這本紀念冊？是孩子的需要？還是父母的需要？」

陳志金也在文末祝福畢業生前程似錦，但也提醒大學生們應該多關心家長，和他們分享自己的喜悅、或者不安，「多讓他們有參與感。要不然的話，有些家長難免會感到失落。」

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