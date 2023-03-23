新北高中義賣過期畢業紀念冊　每本200元「校友搶購」

▲新北高中幫校友找回遺失的畢業紀念冊。（圖／趙效初提供）

記者楊惠琪／台北報導

翻閱家裡的書櫃，當年的畢業紀念冊還在嗎？新北市立新北高中利用寒假期間整理學校倉庫，發現有數百冊、累積多年的畢業紀念冊，佔據空間又棄之可惜，學務主任趙效初決定上網義賣，每冊200元，所得全部捐給學校教育儲蓄專戶，消息一出，馬上引起校友瘋狂搶購。

趙效初表示，新北高中的前身是國立三重高中，隨著台北縣升格為新北市後，原教育部管轄的三重高中納入新北市教育局管轄，並於2013年更改校名為新北高中，目前有已有24屆、約1. 5萬名畢業生。

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趙效初說，每年印製畢業紀念冊時，廠商都會多贈送約30本給學校留念，經過20多年累積，已經有數百本庫存，近期整理學校倉庫，發現儲存空間已經不太夠用，既然學校圖書館已有收藏歷屆畢業紀念冊，不如把這些庫存拿來愛心義賣，也讓校友可以找回珍貴的校園回憶。

「一開始只是想清庫存，沒想到引發搶購」，趙效初說，原本只是在個人臉書公布義賣訊息，私訊不斷湧入，有嫁到中南部的校友，不但購買畢冊，還要學校幫忙找第一屆校刊，因為校刊有她的文章，她要給孩子瞧瞧，「媽媽當年也很會寫文章」，學校當然使命必達，找到過期畢冊和校刊，校友還特別捐款千元給學校教育儲蓄專戶。

趙效初說，有不少畢業校友，當年畢業時沒買畢業紀念冊，現在看到訊息，也想填補求學的回憶拼圖；還有已經退休的教職員，一口氣購買多屆畢冊，因為幾乎每一屆畢業生他都教過，想一次買齊，為教職生涯留念。有興趣的校友可電洽新北高中學務處（02）28577326轉100或101。