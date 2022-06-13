蘇巧慧串連雙北民代大吹懷舊風　線上畢業紀念冊傳遞祝福

▲民進黨立委蘇巧慧利用線上畢業紀念冊傳遞祝福。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇巧慧13日表示，過去民代都會親自出席畢業典禮送上祝福，這兩年在疫情影響下，許多學校改為線上舉行畢業典禮，因此她串連多位立委、雙北市議員及參選人，利用線上畢業紀念冊的方式，希望將祝福送給即將踏入新階段的學生們，也讓網友驚呼滿滿回憶殺。

蘇巧慧晚間發布新聞稿指出，每到畢業季在離別的情緒下，畢業紀念冊成為學生時期重要的情感寄託，自己近日串連多位立委、雙北市議員及參選人，利用線上畢業紀念冊的方式，將祝福送給即將踏入新階段的學生們。

蘇巧慧也透露，不同時期的留言有不同風格，讓網友驚呼滿滿回憶殺，更有人在貼文底下回覆，看到「心想事成」和「勿忘我」的寫法大笑了。

蘇巧慧表示，過去民代都會親自出席畢業典禮送上祝福，這兩年在疫情影響下，許多學校改為線上舉行畢業典禮，但是網路無遠弗界，她期望透過線上畢業紀念冊的方式，不僅傳遞對畢業生祝福的心意，也讓無法參加實體畢業典禮的同學留下難得的回憶。

蘇巧慧說明，包括民進黨立委吳秉叡、張宏陸、民進黨新北市議員張維倩、何淑峰、陳永福、蘇錦雄、民進黨台北市議員王閔生、民進黨新北市議員參選人翁震州、彭一書、彭莉惠、邱婷蔚等人，近日都在臉書加入響應，大家都各自在畢業紀念冊上，展現新奇又獨特的個人風格。

吳秉叡、張宏陸都認為，儘管6月畢業季是離別的日子，但是也意味著一段新旅程即將開始，期望畢業生們未來都能一帆風順，在人生道路上可以走得鏗鏘且輝煌；王閔生、翁震州則是畫上貓掌圖案的「步步高升」，讓網友大喊真是懷念。

陳永福表示，祝福所有莘莘學子永保開闊的心，他也寫出三、四年級的經典祝福語「勿忘影中人」，讓選民在貼文留言稱讚議員可愛的一面；彭一書則說，在學生時期的探險過程中，友誼難得可貴，所以他將「友情可貴」四個字以一筆成型的「電話線寫法」，要送給所有畢業生。

何淑峰說明，她將學生時期的各種祝福語寫法一次收錄，連「馬到成功」、「一帆風順」的創意藝術字都有出現；彭莉惠更設計出粉紅款式的畢業紀念冊，勉勵同學們有夢最美、希望相隨。

蘇錦雄來自阿美族，他在畢業紀念冊上用族語寫下加油，希望同學們儘管將來遇到挑戰也能努力應戰；邱婷蔚更秀出自己穿著學士服的照片，透過畢業紀念冊懷念曾經陪伴她成長的同學及老師們。