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社會 社會焦點 保障人權

兒「被東西附身」啞鈴弒父　老母淚求治病北院首准暫行安置

記者黃哲民／台北報導

新北鍾姓男子今年（2023年）在家和7旬父親爭吵，涉持啞鈴對父親敲頭致死，15日被台北地檢署起訴涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，因在押的鍾男被鑑定患有思覺失調症，移審台北地院召開接押庭。鍾男堅稱被「附身」而行凶，鍾母說兒子從小善良，本案因生病才弒父，檢方和律師主張鍾男分不清現實與妄想、有自傷與傷人之虞，都建請以「暫行安置」代替羈押。法官最後裁定鍾男暫行安置6個月，交由檢方送往選定的醫療機構執行。

▲▼啞鈴弒父的鍾姓男子移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉持啞鈴敲頭弒父的鍾姓男子（中）被起訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，法官裁定他到醫院「暫行安置」控制精神病症 。（資料照／記者劉昌松攝）

本件是北院首度採用暫行安置措施，《刑事訴訟法》去年（2022年）2月施行「暫行安置」措施，針對精神疾患觸法者若犯罪嫌疑重大，且具有危害性、急迫性時，法官可裁定安置於司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，最長不得逾5年，目的是兼顧刑事被告醫療需求、程序權益保障及社會安全防護，不同於羈押所著重的保全被告到案或保全證據。

▼病兒被附身啞鈴弒父，北院首准「暫行安置」。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼病兒啞鈴弒父稱遭「附身」　老母淚求治病北院首准「暫行安置」。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼病兒啞鈴弒父稱遭「附身」　老母淚求治病北院首准「暫行安置」。（圖／記者劉昌松攝）

北院15日下午4點多召開接押庭時，40歲的鍾男能清楚背出自己年籍資料和住址，也能和審判長一問一答、口齒清晰，甚至可長篇大論，但內容明顯偏離現實，鍾男承認用啞鈴重敲弒父，自稱被「一種東西附身」，希望教化更多殺人犯與壞人，他平常就會念地藏經與大悲咒度化很多鬼魅與眾生，還曾肉身擋住倒下的衣櫃，不然他爸爸就被壓死，但他覺得爸爸是「邪惡的人」，總是要他去工作、娶老婆。

審判長數度將鍾男拉回主題，鍾男聲稱除了被附身，另1個行凶動機是想做邪淫的事，但「父親阻止我破處」，第3個動機則是「天機不可洩露」，他說殺害父親感到很後悔很自責，希望法官別判死刑，讓他能活幾年算幾年、他想贖罪，「最後若我母親死亡，我可以看父母的骨灰罈，就算無期徒刑也沒關係」。

鍾男並自稱身體雖然虛弱，「我的靈魂還是善良狀態」。年近7旬的鍾母以輔佐人身分坐在兒子身旁，低頭聽兒子說個沒完，忍不住拭淚。她說兒子從小善良，因生病才弒父，她目前仍須工作，白天無法監督兒子準時吃藥，兒子收押期間似乎沒有妥善控制病情，她收到看守所通知，說她兒子晚上會拿枕頭去壓室友，她希望法官准許兒子去醫院治療。

辯護律師也指鍾男思覺失調病症影響控制能力，不但有傷人之虞，也曾跳樓與喝沙拉脱自傷，有危害公共安全疑慮且不排除再犯，請求法官准予暫行安置。

檢方表示，鍾男分不清楚現實與妄想，本案發生前，鍾男結束住院治療剛回家要過年卻出事，鍾男收押期間，1個月換了8次舍房，跟室友都處不來，更在監所嚴密管控下，還能喝沙拉脱自殘，顯見所內醫師給的精神科藥物無法積極治療鍾男，應讓鍾男盡早進入醫療體系控制病情，以便未來重返社會，檢方已聯繫確認國軍醫院北投分院有能力也有意願收治鍾男。

法官評議認定鍾男涉犯殺人重罪、嫌疑重大，且已坦承犯行，鍾男的精神病症影響自身控制能力，難以規律服藥，母親也無法全心照顧，家庭支持系統薄弱，但鍾男有危害公共安全之虞，一旦出院就可能故態復萌，為保障他醫療與訴訟權益及社會防護，裁定鍾男暫行安置6個月，由檢方送往已談定的醫療機構執行。

▲▼新店發生人倫悲劇，無業兒子拿起啞鈴將父親爆頭打死。（圖／記者游宗樺攝）

▲鍾男用來重敲父親頭部行兇的啞鈴。（圖／資料照）

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