「再生醫療法」立法暫緩　綠釋善意：另定期處理

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會原訂16日將處理攸關病患重大權益的「再生醫療法」草案，不過近期有近千名學者專家連署質疑8大爭議，在野黨團也陸續提出疑慮。民進黨立法院黨團總召柯建銘15日晚間受訪表示，該草案將另定期處理，要再協商沒問題，但希望在野黨團不要抹黑，因為這是民生、救人法案。

近期有近千名學者專家聯手反對「再生醫療法」立法，質疑其中爭議最大第9條，允許廠商走捷徑，在不危及生命下，可繞過完整臨床試驗，不需要取得許可緊急授權就能打在病人身上；衛福部則說明，新法主要以傳統治療無效的急重症病人為主，所有計畫提案都須經再生醫療審議委員會把關，並非門戶大開，期盼藉此提供病人更多保障。

柯建銘今晚受訪強調，「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」兩草案民生法案，也是救人的法案，呼籲各界要理性、冷靜看待，況且該案已經討論了5年，用政治手段來抹黑是不道德的。

對於立法時程，柯建銘說明，要協商沒有問題，但不能建立在「只有你說的才是對的協商」，衷心希望在野黨團不要抹黑攻擊，因為這對民眾健康、醫療產業發展不好，該案是救人的法案，全世界都是這樣，如果這樣搞的話，難道不用做再生醫療嗎？這樣對嗎？