周休三日提案過！486嘆「台灣老闆真不容易」：在意休閒就去送餐

▲國內「周休三日」通過附議門檻，引發討論。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台灣施行一周上班5天、周休二日已有多年，但日前有研究指出周休三日更能提高員工工作效率，國內也有民眾發起提議，要讓台灣成為亞洲首個周休三日國家，已超過5700人提議。不過，網紅486先生（陳延昶）認為，員工如果真的很在意休閒，那就離職去送餐，想周休6日也行，感嘆「台灣老闆真的不容易。」

針對周休三日議題，486先生15日在臉書發文指出，台灣中小企業主的負擔非常沉重，一名員工3萬的薪資，加上勞健保與勞退，公司總共就要支出3萬4600元。

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486先生表示，如果再加上補充健保費等其他雜費，「你就會明白台灣老闆真的不容易。」他也喊話，若勞工真的很在意休閒，那就離職去送餐，「你想周休6日也行。」

▲486先生（陳延昶）分享對於「周休三日」的看法。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

台灣2021年平均工時位居全球第4，眼看英國去年展開「周休三日」試驗計畫，就有民眾上公共政策網路參與平台發起提案，且在60天期限內，達5736人附議成案，主管政府機關將於2個月內具體回應，時限落在6月26日。

不過，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，英國的試驗是NGO邀集有意願的單位來做，願意響應的企業就有機會做到，但台灣各行各業作息都差異很大，能不能全面一致性處理，可能還要再來討論。

黃維琛也表示，周休三日提案牽涉層面較多，若是所有民眾都要周休三日，除了勞工之外，也牽涉到經濟層面運作，因此經濟部也要一起討論；軍公教不歸勞動部管，這也要一起討論；老師周休三日，那學生呢？牽涉教育層面，教育部也要一起討論，其他還有交通部等部會，幾乎都會受到影響，「已經跟國發會說明要多一點的單位一起討論，確定用什麼方式協作，後面會再來回應。」