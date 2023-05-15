　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其大選將進入「百年來首例」第二輪決選　在野黨質疑計票結果

▲▼ 土耳其反對派聯盟總統候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）選前造勢。（圖／路透）

▲土耳其總統大選很可能將進入5月28日的第二輪決選。圖為反對派聯盟總統候選人基里達歐魯選前造勢現場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其14日舉行總統大選，根據官媒安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）統計逾97%的開票結果顯示，競選連任的艾爾段暫以49.39%領先，但由於無人獲得過半選票，恐將進入建國百年來首度第二輪決選。主要對手基里達歐魯指控執政黨拒絕接受部分計票，批評「這是在摧毀土耳其的意志」。艾爾段則說，已經準備好面對決選。

綜合法新社、路透社等外媒報導，土耳其國營安納杜魯新聞社公布的將近97%開票結果顯示，艾爾段（Recep TayyipErdogan）以49.39%得票率，領先基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的44.92%。第三位候選人歐根（Sinan Ogan）則大約獲得5%選票。

然而，基里達歐魯在共和人民黨（CHP）安卡拉總部指責，艾爾段領導的執政黨拒絕接受1000多個投開票所的計票結果，形同在「摧毀土耳其的意志」，「你不能藉由反對來阻撓即將發生的事，我們不會讓這件事成為既定事實。」他呼籲支持者無論如何都要留在投票箱前，直到每張選票都被計算在內。

由於所有候選人票數皆未過半，這場總統大選很有可能將在5月28日進入第二輪決選，這也是土耳其百年官方歷史以來首度進入決選。艾爾段表示，「我全心全意地相信，我們將在未來五年繼續為人民服務。」並稱，若最後選舉結果沒有明顯贏家，他已準備好與對手進行決選。

質疑計票結果的基里達歐魯雖然有些沮喪，但也承認決選似乎不可避免，「如果我們的國家說要進入第二輪，我們絕對會在第二輪中獲勝，因為社會變革的意志高於50%。」

然而，路透社報導指出，由於這次大選也包含土耳其大國民議會選舉，若投票使艾爾段領導的執政聯盟取得議會多數席次，這也將讓他進入第二輪決選時更具潛在優勢。

路透社補充，土耳其是一個擁有8500萬人口的北約成員國，此次總統選舉不僅將決定由誰來領導土耳其，還將決定土耳其是否會回歸更為世俗、民主的道路；以及未來將如何解決嚴重的生活成本危機，如何處理與俄羅斯、中東和西方關鍵的外交關係。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女歌手「8天後要上台」陳屍家中　韓媒證實死者身分
獨／楊繡惠親揭「姓白白的人」是誰
全台首家「周休三日」企業！　離職員工卻抱怨
空軍下士執勤遭輾斃　服役前是散打好手
快訊／不再全年24小時！　一蘭拉麵調整營業時間
快訊／「週休3日」破5000人連署！　副院長回應了
快訊／分局長拔官！　宿舍變砲房爽戰小三
阿銘放大絕！合體韓國瑜、探望柯媽　黃暐瀚驚：與4年前判若兩人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

拜登18日抵廣島搶先會晤日相岸田　美日峰會談中國、俄羅斯

女出席婚禮太性感　穿緊身連身裙「半透明高開衩」被罵爆

墜入太平洋！美國海軍承包商飛機訓練演習墜毀　機上3人罹難

南韓東部海岸發生規模4.5地震　住家感受明顯搖晃

土耳其大選將進入「百年來首例」第二輪決選　在野黨質疑計票結果

澤倫斯基曝「最快今年」讓俄國徹底戰敗　反攻前又獲德法軍援

北美航太防衛司令部：在阿拉斯加附近攔截6俄機

肯亞獅子死6隻！　人獅衝突悲劇

G7領袖鎖定俄國能源、軍事　將祭出新制裁

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

拜登18日抵廣島搶先會晤日相岸田　美日峰會談中國、俄羅斯

女出席婚禮太性感　穿緊身連身裙「半透明高開衩」被罵爆

墜入太平洋！美國海軍承包商飛機訓練演習墜毀　機上3人罹難

南韓東部海岸發生規模4.5地震　住家感受明顯搖晃

土耳其大選將進入「百年來首例」第二輪決選　在野黨質疑計票結果

澤倫斯基曝「最快今年」讓俄國徹底戰敗　反攻前又獲德法軍援

北美航太防衛司令部：在阿拉斯加附近攔截6俄機

肯亞獅子死6隻！　人獅衝突悲劇

G7領袖鎖定俄國能源、軍事　將祭出新制裁

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

台灣國際熱氣球嘉年華來了　繫留體驗5／24、31中午12點開賣

抽油煙機清出「1大4小」貓頭鷹　動保處架巢箱助領角鴞育雛鳥

美國會報告促制裁29港國安法官　兩辦一署譴責美破壞港司法

鄰女電動車擋出入忍很久了　高雄男酒後怒砸下場慘

專屬於台東　減廢生活節520登場

東區超商最激戰區1間敗陣　房仲曝：新租客秒接

空軍下士遭電源車輾斃　第一聯隊哀痛：全力配合調查

哈韓族有福！華航7／6開航高雄－首爾「來回只要8200元」

一陣大內宣狂吹　現行潛艦只能幫美日守住第一島鏈缺口

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

國際熱門新聞

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

買婚戒卻無法結婚　準新郎死亡未婚妻重傷

小三數學「5X8=40」被打叉！！內行曝關鍵

男婚禮上台嗨舞　突倒地心臟病發亡

別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

母親節悲歌！日無業男「割喉」82歲母

土耳其總統大選恐須第二輪　艾爾段得票滑落5成以下

安全氣囊恐爆炸　美要求車廠大規模回收6700萬顆

受年輕世代歡迎　泰國反對派開票領先！

更多熱門

相關新聞

土耳其總統大選恐須第二輪　艾爾段得票滑落5成以下

土耳其總統大選恐須第二輪　艾爾段得票滑落5成以下

土耳其今天舉行至關重要的總統大選，晚間繼續進行開票作業。國營安納杜魯新聞社報導，領先的總統艾爾段得票率滑落到50%以下。若結果獲官方確認，28日恐須舉行第二輪決選。

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

土耳其大選　艾爾段得票率54%暫領先

土耳其大選　艾爾段得票率54%暫領先

土耳其一生必遊　橫跨歐亞的夢幻國度

土耳其一生必遊　橫跨歐亞的夢幻國度

柯文哲沒拒合作　郭台銘下午探柯媽

柯文哲沒拒合作　郭台銘下午探柯媽

關鍵字：

土耳其土耳其大選土耳其總統總統大選艾爾段

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

「周休三日」提案過了！5700人連署

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

全台雷雨！　連下3天時間曝

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

去泰國見1畫面驚呆！老謝：在台北沒看過

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面