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全球同步浴佛大典！花蓮場證嚴法師親臨主持　聚福緣弭災難

▲▼5月14日上午，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲5月14日上午，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

五月十四日佛誕節、母親節暨全球慈濟日，在全球共有46個國家及地區舉行「2023年浴佛大典」，包括台灣各地共計舉辦305個場次的浴佛活動，共計近10萬人與會，14日上午在花蓮靜思堂道侶廣場舉行花蓮首場浴佛大典，花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁聯袂出席與信眾、佛友共同祈安、浴佛，以虔誠感恩的心祈願日日平安。

▲▼5月14日上午，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

5月14日上午7點，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典，同一時間有許多地區透過連線同步浴佛，2023年預計有46個國家及地區之慈濟人舉辦浴佛，包含在佛陀誕生地尼泊爾藍毘尼的摩耶夫人廟，海外慈濟人虔誠禮拜佛陀足跡，圍繞在藍毘尼園浴佛。

▲▼5月14日上午，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

證嚴法師勉勵人人感恩佛恩、親恩、眾生恩，感恩氣候清涼、天降甘霖、潤漬群生、滋潤大地，讓大地茂盛人間和睦；人人恆持這樣的感恩心，日日都抱著感恩、造福人間的心，彼此和氣互愛、協力付出，讓人間更祥和、更繁榮、更平安、風調雨順；祈求天下平安、人心和睦。

▲▼5月14日上午，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平」花蓮縣長徐榛蔚表示，佛法是安定人心的力量，讓信眾從佛理中提升智慧，讓信眾心安與平安，讓人生更加豐潤與圓滿；現在台灣旱象連連，在浴佛節前感謝佛陀慈悲天降甘霖，佛陀引導我們走入法界，讓我們用感恩慈悲的心行菩薩道，為世界、為國家、為人間、為家人種福。

▲▼5月14日上午，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立法委員傅崐萁則表示，在母親節這天，感恩母親、感恩山高水長的親恩、以及共浴佛恩，在非常紓勝的時刻，在上人引領下向佛陀最敬禮，祈願世界和平，台灣能祥和，遠離疫情瘟疫、世界和平，台灣能安定繁榮。

▲▼5月14日上午，證嚴法師親臨現場主持浴佛大典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁聯袂出席，與信眾、佛友共同祈安、浴佛，祈願日日平安。

在浴佛大典上，眾人皆沐浴在「靜寂清澄」的浴佛聲中，用最虔誠恭敬之心及步伐，洗滌內心的無明煩惱，回歸純真赤子之心，祈願虔誠的心聲能聚福緣，消弭災難，同時也在這眾人齊聚的場合，透過善念共振的力量，為天下父母祈福。

活動會後，徐榛蔚及傅崐萁特別會見慈濟證嚴上人，也再次對於證嚴上人及佛教慈濟基金會表達感謝，不論是疫情嚴峻之際，或是去年0918強震侵擾，慈濟基金會皆發揮大愛之精神，給予花蓮鄉親最大的關懷及援助，人人本具佛性，希望這股強大善的力量，能讓花蓮更加凝聚祥和。
 

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