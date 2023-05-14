鳳凰花季全城飛花　台南山上花園水道博物最接地氣鳳凰樹引熱議

▲台南山上花園水道博物館密林區內高度超過8公尺的鳳凰樹，宛如華蓋的樹型開滿了紅花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入盛夏，又是鳳凰花季節，今年疑因降雨偏少，各地鳳凰花熱情綻放，將整個城市染得火紅一片；在眾多引人注目的鳳凰樹中，山上花園水道博物館密林區內高度超過8公尺的鳳凰樹，宛如華蓋的樹型開滿了紅花。

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更特別地是，有別於一般大型鳳凰花枝椏都相當高，這棵鳳凰花花瓣低垂，讓民眾可以就近取景，被譽為最接地氣的鳳凰樹，成為園區季節限定的地標。

館方表示，密林區裡的這棵鳳凰木，是農業局苗圃時期所種植，樹齡已經將近一甲子，枝葉茂盛。由於園區沒有太多建築遮蔽，加上附近僅有一棵鳳凰樹，在豔陽藍天的襯托下，格外搶眼。最近園區木棉也開始飄絮，白色木棉鋪在綠草上，搭配火紅的鳳凰花，形成絕美無比的畫面。

除此之外，開館以後，文化局在園區刻意規畫種植多樣樹種，三年前也種下了一批鳳凰花，今年已經開始成形，不但為遊客提供樹蔭蔽日，火紅的鳳凰花搭配紅磚建築，展現出層次美感。

館方指出，包括快濾筒室前方、送出唧筒室南側的鳳凰花都已經陸續綻放，季節限定美景，每每讓遊客驚艷，除了民眾爭相取景外，連日前前來視察的監察委員，以及日本京都日台親善協會會長小島裕史等國外友人都嘖嘖稱奇，表示能夠親自目睹這樣的美景，真是太幸運了。