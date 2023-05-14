台南安平媽聖誕席開300桌平安福宴　天降「媽祖雨」千人冒雨呷桌成奇觀

▲ 台南安平開台天后宮今晚舉辦平安福宴席開300桌，惟突然下雨，千人穿雨衣、撐傘繼續呷桌，蔚為奇觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮慶祝天上聖母1064年聖誕，舉辦一系列祝活動，並於13日晚上舉辦平安福宴，廟方席開300桌，敬邀200間交陪境宮廟參加，數千人出席，惟開席後突下雨，由於現場沒有搭棚，數千人穿雨衣、撐傘呷桌席蔚為奇觀。

安平開台天后宮為慶祝天上聖母1064年誕，自5月7日起就開始一連列系列活動，有法會、歌仔戲、祝壽大典、宴王大典、安平媽聖誕歌舞獻瑞等活動，來自全國200多家交陪境之友宮、分靈廟、信眾絡繹不絕來向安平媽祝壽，可說是熱鬧滾滾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及安平區長蕭泰華等人都到場獻上祝福，並表揚優質遶境隊伍宮廟及轎班。

13日晚上6時30分，廟方舉辦平安福宴，宴請全國200多間宮廟廟方代表，感謝大家一同慶祝「安平媽」聖誕祝壽活動，安平福宴由音樂人林垂立獻唱其創作的「安平媽祖」，搭配安平人編舞同慶揭開序幕。市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及安平區長蕭泰華等人都到場獻上祝福，並表揚優質遶境隊伍宮廟及轎班。

安平福宴開席不久，突天甘霖，因現場沒有搭棚，所以也沒辦法躲雨，但與會人士紛紛穿上雨衣或撐傘繼續呷桌。主委盧友禮說，這是安平媽帶來的「媽祖雨」，庇佑國泰民安、風調雨順，帶來掌聲與歡呼，顯示下雨澆不熄大家為安平媽祝壽的熱情。

獲獎的優質廟宇：

（一） 遶境1日組：第1名：聖恩佛祖會。

（二） 遶境2日組：第1名：佳里子龍廟永昌宮、第2名：三靈殿、西㡣殿。第3名：杭州殿、安平開台天后宮（開台聖王）、萬通宮。

優質轎班：

（一） 遶境1日組：第一名：聖恩佛祖會「快樂轎班會」。

（二） 遶境2日組：第一名：佳里子龍廟永昌宮「子龍廟轎班會」。第二名：西龍殿「信仰轎班會」、三靈殿「高峰轎班會」。第三名：開台聖王「府城忠福轎班會」、杭州殿「坤心轎班會」、萬通宮「萬通宮轎班會」。