女師「扭臀磨蹭」揪學生尬舞！全班拍TikTok嗨翻　結果害她被炒了

▲西貝莉和學生一起拍攝TikTok跳舞影片。（圖／翻攝TikTok、instagram@cibellyferreira_，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴西女老師西貝莉（Cibelly Ferreira）經常在課堂上與學生一起跳舞，並且拍成影片上傳TikTok，非常受到青少年歡迎。但是，她也被批評穿著暴露，扭腰擺臀的動作太過挑逗露骨，甚至因此遭到開除。

紐約郵報與墨西哥媒體Milenio報導，西貝莉在拉夫拉斯聯邦大學（Federal University of Lavras）取得生物學學位，還曾在數學競賽獲獎，後來旅居各地教授英語，最近卻被語言學校辭退。

她受訪時坦言，為了讓學生更有參與感，才開始在教室裡與學生共舞，「我的一名學生邀請我跟他一起跳舞，全班都很享受這種互動，在這之後，其他學生也開始問問題了。我利用學生的互動和興趣讓課程品質變得更好…與社群媒體及科技相比，年輕學生很難把注意力放在教學上。我可以利用他們的興趣，拉近他們與教學的距離。」

西貝莉在社群媒體分享跳舞影片，也經常大方秀身材，在TikTok吸引970萬粉絲，也於OnlyFans等成人平台經營內容。她表示母親完全知情，也非常能夠接受，「每個女人都應該對自己的身體感到自由與滿足」、「身為一名需要額外收入的成年女性，我尋求其他形式的賺錢方式…學校給了我一個安全且穩定的環境，但社群媒體帶來的收益多出許多」。