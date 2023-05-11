巴西外交官之死調查報告將送檢調　外交部：不另外說明

▲外交部發言人劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處王姓組長墜樓身亡，遺孀在公開信中質疑原因不單純，疑似牽扯出王組長不願核銷高額修繕費用而遭報復。對此，外交部發言人劉永健11日表示，由於本案已進入司法程序，外交部調查團的報告會直接送給檢調單位參考，不會再另外說明。

劉永健今天上午在外交部例行記者會表示，外交部調查團4月29日已經回到國內，但因目前王姓組長家屬已經正式提告，本案進入司法調查程序，基於調查不公開原則，外交部調查團的報告會直接送給檢調單位參考，不會再另外說明。

至於媒體關切，本案與修繕費用是否有關，劉永健說，外界關切的是官邸修繕費用40萬美金，這在王姓組長抵任之前已經核銷完畢，所以王姓組長並未參與官邸修繕的部分；至於辦公室修繕部分，這部分相關單據還在外館，還沒有報回國內，這部分調查團都有在現地做實質的了解，相關事證與調查報告都會提供給檢調參考。

外交部原本在上月調查團出發前說明，外交部調查團的工作重點，當然是要釐清事實的真相，這也是家屬最主要的訴求，調查報告完成後，會向家屬和社會大眾說明。

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