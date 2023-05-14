女歌手遭砲擊身亡！　蘇丹交戰雙方前一天才承諾「保護平民」

▲37歲女歌手加杜德在蘇丹內戰中喪生。（圖／翻攝臉書Shaden Gardood，下同。）

記者吳美依／綜合報導

蘇丹內戰雙方11日簽署協議承諾保護平民，首都喀土穆（Khartoum）周邊仍持續發生激烈戰鬥，37歲知名歌手加杜德（Shaden Gardood）12日在交火中喪生，家屬悲慟證實消息。

BBC等外媒報導，加杜德的姪女赫拉（Heraa Hassan Mohammed）在臉書證實噩耗，「對我而言，她是我深愛的人，就像是母親一樣…願上帝憐憫她」，並引述《古蘭經》第二卷，「我們屬於阿拉，我們歸向祂」（Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un）。

附近鄰居表示，「昨晚的衝突很激烈，持續了好幾小時那麼久，戰機整晚都在天空盤旋。但我觀察到的是，在加杜德受傷後，衝突立刻緩解了一些，然後我們持續聽見遠處的（交戰）聲音」。稍後，加杜德傷重不治，身後留下15歲兒子、母親與姊姊。

加杜德來自戰亂頻繁的南科爾多凡省（South Kordofan），後來舉家北遷至喀土穆州恩圖曼市（Omdurman）哈希姆地區（al-Hashmab），她的創作主題聚焦和平，也積極推廣少數族裔al-Bagara文化，甚至發表過研究論文。

加杜德的住家鄰近國家電視與廣播大樓，那裡自從內戰爆發第一天就成為戰場，她生前多次直播砲擊與衝突現場，也頻繁書寫反戰貼文，「我們已經被困在房子裡25天 …我們很飢餓，並且生活在巨大的恐懼之中。」

▲蘇丹4月中旬爆發內戰，迄今尚未止歇。（圖／路透）



蘇丹軍政府領導層權力鬥爭，並於4月中旬演變為內戰，政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）交火迄今近4周，儘管在各國要求之下，雙方多次宣布停火，但總在不久後又開始駁火。

內戰已導致逾600位平民喪生，超過4000人受傷，80%醫院被迫關閉，食物、飲水及電力嚴重短缺。聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）指出，目前約20萬人逃往鄰國，另有70萬人在國內流離失所。過去幾周，多位知名人物在喀土穆喪生，包括80歲的蘇丹第一位專業女演員瑪吉德（Asia Abdelmajid）、72歲前足球員艾爾瑪迪（Fozi el-Mardi）等。

▲蘇丹平民逃到鄰國查德（Chad）尋求庇護。（圖／路透）