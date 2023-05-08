詐騙影響全民形同「內亂？」　小檢提議：改為高院管轄第一審處理

▲檢察官建議詐騙案件應比照內亂外患罪，由高檢署主導偵辦。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

行政院提出「打擊及詐欺行動綱領1.5版」，看似要對猖獗的詐騙集團除惡務盡，但檢警無感，甚至有女檢發文批「打詐1.5是國家級世紀詐騙」，法務部和高檢署立即回應，將編列人員預算，紓解案源及超時加班問題，署名「小檢」的檢察官建議，詐騙犯罪影響全民，建議改由高院作為一審管轄，才能達到妥速審判的精神。

根據《東森新媒體ETtoday》報導，從過去7年的詐騙案件和詐騙總財損資料來看，2020年前都是落在2.2萬到2.3萬件，但到了2021年逼近2.5萬件，到了2022年，件數更是直線爬升到2.9萬件，將近3萬件，已經幾乎是天下第一檢、台北地檢署的總案件量，在全國成為最重要的案件來源。

▲詐騙案件數量與受害金額在2022年達到新高峰。（圖／記者陳詩璧製）

行政院長陳建仁日前到高檢署，主持「查緝詐欺集資通犯罪督導中心」揭牌典禮時，強調打詐1.5版，要整合公私部門的量能，全力打擊詐騙集團，引起新北檢女檢察官不滿，認為高檢署只說不做，要人沒人，要錢沒錢，甚至新北地檢署已傳出有檢察官醞釀罷工的負面消息。

雖然法務部回應表示，將持續爭取人力經費，並比照司法院，增設檢察官助理，輔助檢察人力，但光是這項宣示政策就已經喊了2年，讓基層更覺得改革無望，只能看著案件量持續暴增，警察到處追人頭帳戶、取款車手，檢察官只能一筆一筆比對金流確認是否屬於幫助詐欺或幫助洗錢，幾乎沒有量能可以繼續溯源找出幕後黑手。

署名「小檢」的檢察官近期在內部論壇貼文「建議修法將詐欺案件列為高院管轄第一審案件 」，小檢解釋，「這樣就可以解決地檢檢察官、地院法官被詐欺案件搞到沒日沒夜，壓縮偵辦其他類型案件時間的問題。而且現在詐欺集團橫行，大家都接過詐欺電話，許多人也因為提供帳戶被移送起訴，可以說是影響全民的犯罪型態，改由高院管轄第一審，較能符合妥速審判之精神。」

▲檢警目前光是偵辦人頭帳戶與車手集團已經疲於奔命，排擠其他類型案件的偵辦量能。（示意圖／pixabay）

事實上，根據《刑事訴訟法》第4條規定，「地方法院於刑事案件，有第一審管轄權。但第一審管轄權屬於高等法院：一、內亂罪。二、外患罪。三、妨害國交罪。」基層檢察官認為既然政府這麼重視打詐，乾脆比照內亂罪，由高檢署負責偵查，由高院負責審理。

此外，也有檢察官建議金管會規定銀行，凡是民眾使用網路銀行轉帳的時候，必須強制跳出一個防詐提醒的頁面，要民眾看完並填寫問卷按了確認，才能把錢轉出去，拖延轉帳時間，可以防治腦波較弱的民眾受騙上當。