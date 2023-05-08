　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐騙影響全民形同「內亂？」　小檢提議：改為高院管轄第一審處理

▲詐騙手法層出不窮，人人都要小心受騙。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲檢察官建議詐騙案件應比照內亂外患罪，由高檢署主導偵辦。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

行政院提出「打擊及詐欺行動綱領1.5版」，看似要對猖獗的詐騙集團除惡務盡，但檢警無感，甚至有女檢發文批「打詐1.5是國家級世紀詐騙」，法務部和高檢署立即回應，將編列人員預算，紓解案源及超時加班問題，署名「小檢」的檢察官建議，詐騙犯罪影響全民，建議改由高院作為一審管轄，才能達到妥速審判的精神。

根據《東森新媒體ETtoday》報導，從過去7年的詐騙案件和詐騙總財損資料來看，2020年前都是落在2.2萬到2.3萬件，但到了2021年逼近2.5萬件，到了2022年，件數更是直線爬升到2.9萬件，將近3萬件，已經幾乎是天下第一檢、台北地檢署的總案件量，在全國成為最重要的案件來源。

▲▼近7年詐騙財損統計。（圖／記者陳詩璧製）

▲詐騙案件數量與受害金額在2022年達到新高峰。（圖／記者陳詩璧製）

行政院長陳建仁日前到高檢署，主持「查緝詐欺集資通犯罪督導中心」揭牌典禮時，強調打詐1.5版，要整合公私部門的量能，全力打擊詐騙集團，引起新北檢女檢察官不滿，認為高檢署只說不做，要人沒人，要錢沒錢，甚至新北地檢署已傳出有檢察官醞釀罷工的負面消息。

雖然法務部回應表示，將持續爭取人力經費，並比照司法院，增設檢察官助理，輔助檢察人力，但光是這項宣示政策就已經喊了2年，讓基層更覺得改革無望，只能看著案件量持續暴增，警察到處追人頭帳戶、取款車手，檢察官只能一筆一筆比對金流確認是否屬於幫助詐欺或幫助洗錢，幾乎沒有量能可以繼續溯源找出幕後黑手。

署名「小檢」的檢察官近期在內部論壇貼文「建議修法將詐欺案件列為高院管轄第一審案件 」，小檢解釋，「這樣就可以解決地檢檢察官、地院法官被詐欺案件搞到沒日沒夜，壓縮偵辦其他類型案件時間的問題。而且現在詐欺集團橫行，大家都接過詐欺電話，許多人也因為提供帳戶被移送起訴，可以說是影響全民的犯罪型態，改由高院管轄第一審，較能符合妥速審判之精神。」

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲檢警目前光是偵辦人頭帳戶與車手集團已經疲於奔命，排擠其他類型案件的偵辦量能。（示意圖／pixabay）

事實上，根據《刑事訴訟法》第4條規定，「地方法院於刑事案件，有第一審管轄權。但第一審管轄權屬於高等法院：一、內亂罪。二、外患罪。三、妨害國交罪。」基層檢察官認為既然政府這麼重視打詐，乾脆比照內亂罪，由高檢署負責偵查，由高院負責審理。

此外，也有檢察官建議金管會規定銀行，凡是民眾使用網路銀行轉帳的時候，必須強制跳出一個防詐提醒的頁面，要民眾看完並填寫問卷按了確認，才能把錢轉出去，拖延轉帳時間，可以防治腦波較弱的民眾受騙上當。

相關新聞

台灣詐騙調查報告書
詐團重複犯罪率高　基層檢建議：一發現人頭帳戶先行政罰緩
詐團主嫌南韓、大陸無期徒刑　台灣《組織犯罪防制條例》最重10年
會員資料外洩「遭解除分期詐騙」　律師也上當求償只能拿回一成

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
新北「鳳鳴夜市」開5天就公告熄燈
秦綾謙44歲意外懷孕　首發聲了
快訊／A肝莓風波！北市疑似個案「弱陽性」
快訊／《魔法阿媽》本尊過世！　兒子黃仲崑悲痛證實
快訊／銀座精品店遭搶！3面具男「掃走1億元名錶」
女模「意外落馬」重傷死亡！得年僅23歲
張國煒熬夜赴日開機返台超時工作？　因這身分不歸勞基法管
短裙小姐姐酒測一直含著吹不出來　第4次成功解鎖慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙影響全民形同「內亂？」　小檢提議：改為高院管轄第一審處理

快訊／砍斷雙掌丟下橋！南投檢方再聲押1人　已有7人被裁定羈押

7天開罰4萬1690件！路口大執法進帳4千萬　「這行為」抓最多

快訊／故宮接恐嚇信！南北院區放5顆遙控炸彈　偵爆犬到場戒備

妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！

短裙小姐姐闖紅燈！酒測一直含著吹不出來　第4次成功解鎖慘了

碩士開班教性愛「親自示範」挨告　無罪理由曝！但影片PO網有事

獨／詐團臥底貪警超闊綽！派出所尾牙也辦在萬豪　以為他是富家子

老師傅也不解！13台室外機整排掉落　他曝「鐵架可扛10噸」

分手不爽…警狂PO前女友肉照！喊「D奶淫蕩嬌娃」：需要男人關愛

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

詐騙影響全民形同「內亂？」　小檢提議：改為高院管轄第一審處理

快訊／砍斷雙掌丟下橋！南投檢方再聲押1人　已有7人被裁定羈押

7天開罰4萬1690件！路口大執法進帳4千萬　「這行為」抓最多

快訊／故宮接恐嚇信！南北院區放5顆遙控炸彈　偵爆犬到場戒備

妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！

短裙小姐姐闖紅燈！酒測一直含著吹不出來　第4次成功解鎖慘了

碩士開班教性愛「親自示範」挨告　無罪理由曝！但影片PO網有事

獨／詐團臥底貪警超闊綽！派出所尾牙也辦在萬豪　以為他是富家子

老師傅也不解！13台室外機整排掉落　他曝「鐵架可扛10噸」

分手不爽…警狂PO前女友肉照！喊「D奶淫蕩嬌娃」：需要男人關愛

新北「鳳鳴夜市」開5天就公告熄燈　市府勒令停業！原因曝光

美議員喊炸台積電？　談話上傳抖音「上下文被省略」

《劫薪日3》神秘20秒短片亮相　網友看完傻眼：就這樣？

秦綾謙44歲意外懷孕「有夠惶恐」！　告白廖科溢：什麼都他扛

詐騙影響全民形同「內亂？」　小檢提議：改為高院管轄第一審處理

卡地亞經典鑽戒蘊含真摯情意　訂製一生最美信物閃耀幸福光

全球平板電腦賣不動　蘋果首季仍穩居冠軍寶座

《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲容量出爐　官方：至少16.3GB

《Heart Signal 4》正妹「疑非單身」惹議！知情人曝：2個月前還在IG放閃

快訊／A肝莓風波！北市疑似個案「弱陽性」　待疾管署明複驗

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

當保人慘遭「砍斷雙掌」丟包！　他身分曝光

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

妻女遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」

即／清水貨櫃場司機遭堆高機輾斷雙腳！送醫不治

台中特斯拉自撞2死　相驗結果曝

更多熱門

相關新聞

解除分期詐騙最常見結合賣場個資外洩

解除分期詐騙最常見結合賣場個資外洩

根據165反詐騙諮詢專線統計，從銀行下班後到晚上8點左右，是諮詢來電最大量的時段，詐團假冒客服人員，以設定錯誤甚至是資料系統遭駭客入侵，打電話要消費者「解除分期付款設定」的案件最多。台灣詐騙調查報告書第五周談「解除分期付款詐騙」，辦理類似案件的檢警人員指出，這類詐騙手法，通常與品牌官網或網購商場資料外洩息息相關，若受騙除了要趕緊凍結對方帳號拿回錢財外，也可嘗試向商場業者以個資保護不周等理由求償。

黃國昌1圖揭im.B主嫌「驚人履歷」　身負數罪被通緝7年仍逍遙法外

黃國昌1圖揭im.B主嫌「驚人履歷」　身負數罪被通緝7年仍逍遙法外

im.B主嫌判刑確定　逍遙七年沒事

im.B主嫌判刑確定　逍遙七年沒事

國家打詐　基層檢不滿

國家打詐　基層檢不滿

檢轟「打詐1.5是國家詐騙」　法務部、高檢署回應了

檢轟「打詐1.5是國家詐騙」　法務部、高檢署回應了

關鍵字：

詐騙打詐詐欺洗錢內亂刑事訴訟法二審專屬台灣詐騙調查報告書打詐綱領1.5懲詐

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

王思佳陷假包連環爆「賴薇如7字發聲了」！11年恩怨被挖

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女大》節目緊急再發聲

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面