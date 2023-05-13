挺台參與WHA！德國國會今通過決議案　外交部表感謝

▲德國聯邦議院。（資料照／達志影像／美聯社）



記者詹宜庭／台北報導

第76屆「世界衛生大會（WHA）」將於21日至30日於瑞士日內瓦召開，德國國會12日以497票贊成、68票反對、25票棄權的壓倒性票數通過「世界衛生組織（WHO）成立75週年——強化與改革世界衛生組織提案」決議，內容包括要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參與WHA及WHO其他委員會活動，外交部13日表達誠摯歡迎與感謝。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間5月9日發表「台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會（WHA）」聲明，強力鼓勵（strongly encourage）「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與本屆WHA，讓台灣在會中與各國分享其專業能力。

除了美國，德國國會12日以497票贊成、68票反對、25票棄權的壓倒性票數通過「世界衛生組織（WHO）成立75週年——強化與改革世界衛生組織提案」決議，內容包括要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參與WHA及WHO其他委員會活動，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，這次提案由德國聯合政府3個執政黨共同提出，經國會辯論後以記名投票方式獲朝野黨派絕大多數支持通過，包括國會議長及各黨籍副議長（除左黨棄權）都投下贊成票。

外交部說明，該決議內容主要藉由WHO成立75週年之際，檢討WHO面對COVID-19疫情所遭遇的困難與缺失；要求德國聯邦政府推動WHO組織改革，積極參與修正《國際衛生條例》（IHR）與制定新流行病公約並深化全球夥伴合作。

此外，外交部強調，該決議也要求德國聯邦政府作為WHO成員國，持續推動台灣以觀察員身分參與WHA與WHO相關活動，並致力敦促WHO應對氣候危機及確保生物多樣性，以保障全人類健康。

外交部透露，台灣與德國同為理念相近夥伴，雙方共享自由民主價值，雙邊關係穩健發展；除德國國會已連續兩度通過支持台灣參與WHA/WHO之外，今年3月德國聯邦教育暨研究部長Bettina Stark-Watzinger也訪台，是德國自1997年後再度有部長級官員訪台。

外交部表示，德國外交部長Annalena Baerbock數度公開表達台海和平與穩定的重要，並強調台灣對全球經貿具舉足輕重的影響力，未來外交部將在台德現有良好的基礎上，持續強化雙邊交流，並與德國等理念相近夥伴共同守護自由民主普世價值，為全球健康福祉作出貢獻。