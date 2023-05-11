吳釗燮收「全家老小滅門」恐嚇留言　外交部今向警局備案

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部10日透過臉書分享外交部長吳釗燮接受外媒專訪的談話，然而卻有民眾留言「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，ㄧ個活口都不能留，以免禍害台灣」，且同個帳號留言9次之多，對此，外交部發言人劉永健11日表示，外交部上午已向警局備案，並同步加強外交部和部長的維安措施。

吳釗燮去年7月15日接受「法國國家電視台」紀錄片導演Wandrille Lanos訪問，訪談內容於今年5月7日在「法國電視五台（France 5）」紀錄片 「台灣：禁忌之國（Taïwan: nation interdite）」中播出，吳釗燮在訪談時警示，台海如發生戰事，對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重。

然而，外交部官方粉絲專頁貼出分享文章後，卻出現大量負面留言湧入的狀況，甚至有民眾9度留言「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，ㄧ個活口都不能留，以免禍害台灣」等語。

對此，劉永健今天上午在例行記者會答覆媒體提問表示，外交部注意到了相關的留言，昨天深夜發現有網友在外交部臉書粉絲專頁下貼文留言，內容不堪入目、極盡污衊，甚至嚴重威脅吳釗燮和其家人的人身安全，外交部已於今天上午向警局備案，將相關資料送交警方，進行後續的調查，並同步加強外交部和部長的維安措施。

劉永健強調，我國是自由民主、法治國家，外交部所設的社群網路平台是民眾交流意見的管道，外交部樂見各界人士自由表達意見，但對於威脅人身安全、威嚇及散佈不實言論，危及國家安全，干擾社會秩序的惡意言論，外交部予以嚴正譴責，也絕不寬貸。

▲有網友留言威脅吳釗燮及其家人。（圖／翻攝自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan））