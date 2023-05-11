蔡英文出席APEC難度高？　外交部：做最有利安排

▲總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，外交部長吳釗燮10日應詢稱總統蔡英文出席「難度極高無比」，因APEC以共識決為主，除美國之外，所有會員國態度都很重要；外交部發言人劉永健11日進一步說明，外交部將會與主辦國美國及各會員國積極爭取，做出對我國最有利的安排與會。

美國今年主辦APEC，計劃分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場，而21位美國聯邦眾議員近日聯名敦促美方應邀蔡英文出席11月領袖會議。

對此，劉永健今天上午在例行記者會答覆媒體提問說明，我國是APEC正式會員，多年來積極參與各項倡議、會議、活動，APEC架構下的部長級會議也非常多，我國相關部會首長出席也不乏前例，所做的貢獻廣獲各界肯定。

劉永健說明，今年APEC經貿領袖會議將在11月於美國舊金山舉行，外交部將會與主辦國美國及各會員國積極爭取，做出對我國最有利的安排與會，至於與會人選，總統府將會依照進程做妥適的規劃與安排，並於適當的時機公布。

此外，針對媒體關注，友邦巴拉圭將於8月舉行新任總統就職典禮，屆時慶賀團是否將過境美國？外交部北美司司長徐佑典說明，目前還在研議當中，沒有做出最後決定。