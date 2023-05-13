數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／行政院提供）

記者詹宜庭／台北報導

行政院2018年底宣布啟動換發數位身分證，卻因外界對資安疑慮未除，最終在2021年拍板決議喊卡，事後傳出相關廠商向政府求償5.26億，加上已採購機器和場地費等費用，總計逾10億元，遭國民黨團批為「錢坑」。行政院副院長鄭文燦13日表示，目前數位身分證的系統建置，政院都在進行各種其他用途規劃，也在進行契約調整，沒有虧損情況發生。

針對數位身分證喊卡議題，國民黨團日前召開記者會指出，政府先前未評估資安問題就推動，現在變成「爛尾樓」，時任行政院長賴清德宣布啟動換發數位身分證計畫，可知賴就是推動者，如今須為強行推動負起責任，並向國人公開道歉。

對此，鄭文燦今日受訪時表示，目前有關數位身分證的系統建置，包括卡片、製卡機等，政院都在進行各種其他用途的規劃，也在進行契約的調整，並沒有部分在野黨立委所指控的所謂「錢坑」或損失10億元的情況發生。

至於行政院長陳建仁昨日宣布，行政院發言人將由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫接任，鄭文燦表示，林子倫過去就很關心氣候變遷、環境治理以及能源轉型這些課題，且他在台大政治系任教的期間，就廣泛地參加政府、智庫、學校舉辦的各種論壇，也跟公民團體有很好的互動，「我相信他擔任行政院發言人一定可以勝任，他特別是在政策理解的深度，是非常夠的。這幾年，氣候變遷高峰會也大多由他帶團來參加，對於這方面的事務非常熟悉。」