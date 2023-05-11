為數位身分證成立「個資保護委員會」　行政院：專責推動評估

▲行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣人權促進會等團體3年前召集58位民眾反對內政部推動數位身分證，集體提出預防性不作為訴訟，台北高等行政法院判決58人敗訴，可上訴。行政院代理發言人羅秉成11日主持院會後記者會表示，尊重判決結果；針對數位身分證的推動，後續會成立個資保護委員會，由獨立專責監督機關，蒐集各方意見後，評估相關進程跟作為。

羅秉成說，數位身分證的推動日前行政院也有對外做完整說明。再強調一次，要邁向智慧國家、數位政府，「數位身分證」是其中一項政策，在推動過程中，有經過相關的研究跟分析，認為可行才往下推動。

羅秉成指出，這過程會有各界不同意見或聲音，包括個案民間團體對法治面、技術面是否完備，現在來自境外的攻擊越來越嚴重，國人對個人資料的保護意識也越來越高，「在這種情形下，原來相關的評估或分析就要重新檢視，在聽取各界意見後，在蘇前院長時期決定先暫緩」。

「暫緩是要讓各界意見更加收攏跟凝聚。」羅秉成提到，過程裡要不要推動專法，還有民間團體訴求的配套，應該要有一個個資的獨立專責機關，在這樣的法治配套下，再來推動數位身分證或其他數位政策，是比較好的。

羅秉成說，行政院就這個議題也因為憲法法院的判決，要求要在行政部門成立個資獨立的專責機關，行政院也已經做政策宣示，甚至在個資法的修法已經提出，要在行政院成立「個資保護委員會」，個人資料保護委員會就是獨立專責的監督機關，在有這些配套情形下，持續收取購方意見，評估相關推動進程跟作為。