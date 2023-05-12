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快訊／政院發言人出爐！　減碳辦公室副執行長林子倫接任

▲▼行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫出任行政院發言人。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

前行政院發言人陳宗彥2月17日被爆料，11年前在台南任官時疑似「常態性召妓」，雖然召開記者會痛斥報導是對其人格的抹滅，但晚間隨即宣布請辭，成最短命的政院發言人，由行政院政務委員羅秉成暫代理其職位。行政院祕書長李孟諺12日表示，行政院長陳建仁宣布，行政院發言人將由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫接任，並於15日正式上任。

李孟諺指出，羅秉成政委過去這一段時間不辭辛勞，身兼政務委員及代理發言人雙職，陳建仁對其戮力協助完成疫後特別條例及特別預算執行等多項重要政策與任務，特別表示感謝之意。

對於林子倫將出任發言人一職，陳建仁表示，「期許林發言人繼續發揮所長，特別是在面對極端氣候與國際情勢不斷變動的時局，能協助政府政策穩健推行，共同打造一個溫暖而堅韌的台灣。」

林子倫長期任教於國立台灣大學政治學系，深具國家公共政策、國際環境政治、能源與氣候政策等相關專業，更長期協助政府擬定能源與環境政策，去年更擔任《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會COP27台灣官方團團長，率領環保署、外交部等政府部門，代表台灣政府與世界各國就減少碳排及各項能源與環境議題進行溝通與談判。

▲▼行政院發言人林子倫簡歷。（圖／ChatGPT製圖）

▲▼行政院發言人林子倫學經歷。（圖／ChatGPT製圖，點圖放大）

▲▼行政院發言人林子倫簡歷。（圖／ChatGPT製圖）

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