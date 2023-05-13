呼籲「別再到事故現場送花」！台南女童爸爸：物資留給需要的人

▲台南女童遭撞身亡引起社會議論，台灣交通問題也再次引起討論。（圖／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台南3歲女童遭36歲杜姓孕婦輾斃，女童的母親也因此受到重傷，目前人在醫院救治當中。美女律師李怡貞得知事件，希望能夠給予幫助，女童的父親也跑來她的臉書粉專留言，呼籲大眾不要再在事發處放置各類物品，將有限的資源轉給更需要的人。

對於妻女發生車禍意外受到社會關注，女童的爸爸深感抱歉，女兒身亡後，妻子承受了重大的痛苦，這也讓社會能夠注意行人安全，希望往後駕駛能夠有更多同理心、禮讓行人，「當然也包括我自己跟家人。」

女童的爸爸說，目前仍有許多民眾前往事發地點，擺放鮮花、玩具與糖果，雖然他十分感謝，但希望民眾能將有限的資源留給更需要的人，女兒受到的關愛與疼惜已太大、太滿，社會上還有更需要關愛的人，「因此大家就別再往該處放置各類物品，因為這樣不僅造成店家困擾，更會危害您自己跟用路人的安全。」

▼女童的爸爸呼籲，別再到事故現場送花。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）



女童的爸爸提到，如果真的想表達心意，可以透過女兒的名義，將愛發散給需要的人，或是來將物資送來靈堂，這樣一來也較為安全，等到祭拜完以後，他會將物資送給需要的孩子或民眾，「謝謝。李律師，對不起佔用了您的版面，再次謝謝您。」

38歲李姓女子8日帶3歲的女兒過馬路，行經北區忠義路三段、成功路口時，遭36歲杜姓孕婦駕車撞上，導致女童當場被輾斃，李女也因此受到重傷，目前仍在醫院觀察，事件引起了廣大社會關注，台灣的交通問題也再次引發討論。