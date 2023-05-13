知名正妹YTR遭爆「人設翻車」　釣出16苦主曝慣用手法：耍流氓？

▲攝影師在IG限動爆料某YouTuber人設翻車。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者葉國吏／綜合報導

女星王思佳捲入假包疑雲，真相未明就又被出另一位網美真實個性，一位攝影師在IG貼出多張爆料文，還有至少16位苦主傳訊跟攝影師爆料，內容精采令網友直接「比起王思佳更想嗑這個瓜。」

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▲▼攝影師爆料YTR人設翻車，後來引來許多苦主私訊。

社群網站Dcard有人發文「剛剛無意間刷到了有人知道是在說哪個YouTuber嗎？」，貼出多張某攝影師的限時動態爆料文，內容指出「大家覺得王思佳人設翻車的同時，還有另一個人設也是翻車到一個不行的。YouTuber我在準備用生命給她落井下石。

▲▼網友把這位攝影師的限動整理成精選。

某攝影師其他多篇限動則寫道「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」、「修瘦修瑕疵是基本，重點是做這行該有的保養要有，不是我們要幫你後製，處理成你心目中的芭比娃娃。」

另外還有網友整理出該攝影師限動精選，還有至少16位苦主訊息給該攝影師抱怨「她在精品業也很臭，耍大排然後幫她留東西，死不來結帳。」也有多位苦主指控，該YouTuber接了業配、品牌贊助，卻沒在約定好的時間發文，詢問厚得到的答案都是「生病」、「肚子痛。」

一連串的爆料文引起許多網友好奇，在底下留言敲碗「有人在耍流氓喔？」、「比起王思佳更想嗑這個瓜」、「苦主多到可以組球隊 真的發瘋」。許多網友看完爆料文後也前往被影射YouTuber、有49.1萬人追蹤的IG朝聖，結果目前已經關閉留言功能。至於被影射的YouTuber目前尚無回應。

▼該YTR的IG已經關閉留言。