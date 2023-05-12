男友上小號太久　她衝廁所「見1幕」愣了！一票男網友點頭：很正常

▲男友上完廁所，居然會用衛生紙。（示意圖／記者林緯平攝）

記者施怡妏／綜合報導

女生上完廁所後，會使用衛生紙擦拭，避免沾染到內褲上，不過男生也會用衛生紙嗎？一名女網友表示，意外發現男友上完廁所後，居然會使用衛生紙，即便在外面，男友也會使用衛生紙擦拭，讓她很震驚。貼文曝光，許多男生留言點頭，「這不是很正常嗎？」

原PO在Dcard發文，「男朋友上廁所竟然」，某天男友去上小號時，因為時間有點久，於是到廁所關心，意外發現男友上完後，居然會用衛生紙擦拭尿道口，她驚訝追問，在外面是否也會，男友則說「有衛生紙的話就會啊！」原PO震驚表示，「以為男生不用擦，甩甩就可以了，是我們家的愛乾淨嗎？你們的伴侶也會嗎？」

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貼文曝光，釣出許多男網友留言，「他說的是真的，有衛生紙的話就會」、「只有我是提槍上洗手台用水澆一下嗎，在家，高度剛好」、「我也會，但在外面沒辦法只能抖一抖了」、「我會，因為尿垢黏內褲會很不舒服」、「女生都怕上完尿會滴在內褲上了，男生如果不喜歡有異味的話基本上也會這麼做，不然有牌的內褲都是尿漬會覺得邋遢」。

其中一名男網友留言「我沒衛生紙都直接用手抹然後去洗手」，引來許多網友在底下附和，「還以為只有我這麼噁」、「笑死，我也是，根本抖不乾淨」、「謝謝你讓我知道我不孤單」、「兄弟！原來我不是一個人」、「你把我的秘密講出來了」、「反正洗手台都有洗手乳」。