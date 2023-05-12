賴清德哭了！憶及母親辛苦撫養長大　學到不屈不撓精神

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統參選人賴清德選舉節奏穩健，近來陸續釋出「看見‧賴清德」系列影片，積極向選民介紹賴私下的一面。12日上線的主題為「我的阿母」，賴清德回憶過往媽媽辛苦工作撫養一家子，忍不住哽咽、紅了眼眶；賴說，媽媽最常講「一枝草一點露」，從媽媽的身上學習到台灣女性非常堅強、不屈不撓的精神。

賴清德說，小時候遇到鄰居親戚朋友，最常聽到的一句話就是，「德仔，你們兄弟要乖一點，要聽話、要孝順，你阿母很辛苦」；賴回憶，爸爸過世的時候還很小，印象最深刻的就是和當地的勞工一起組聚樂社，大人把鳳梨罐頭上下切下做成鈸讓他練習，「有一次我媽比較早回來，看到我在玩鈸，把我叫到屋子裡面說，『你好好唸書就好了，不用去玩那個』」。

賴清德表示，他家有6個兄弟姊妹，自己排第5，「我媽是很辛苦含辛茹苦把兄弟姊妹撫養長大成人」；他回憶，媽媽一個人兼了很多份工作，礦坑的煤礦用天車，媽媽會操作天車、礦工頭燈要用電池，媽媽晚上會去幫忙蓄電池，「光礦場的工作記憶所及就有這幾個，在外面打雜工的就更多」。

「我睡醒的時候我媽已經出門去上班，我要睡覺我媽還沒回來，每天這樣。」但賴清德說，只要鄰里有什麼事情需要幫忙，媽媽都會去幫忙，就是有辦法騰出時間，需要她參與公益的她就參與。

還有一點讓賴清德印象深刻，是國中時得盲腸炎，老師、同學都很關心他，想到賴媽媽辛苦，盲腸炎開刀要花錢，還因此在班上募款。沒想到，賴清德把同學和老師善心捐的錢拿回去，媽竟然不接受，「她說你拿回去還老師同學，我媽是這樣講，你們這些小孩畢業長大就四處分散了，這人情要怎麼還？這是我媽」。

賴清德說，媽媽最常講對他們兄弟講，「一枝草一點露，我們雖然比較窮，但天公伯也會給我們機會」，媽媽跟台灣社會那個年代的婦女都一樣，不是哲學家、也不是教育家，就是大家都認真打拼，賺食、養小孩，「我是從我媽身上學習到那種非常堅強、不屈不撓的精神」。

▲賴清德憶及母親的種種，忍不住哽咽。（圖／擷取自賴清德Youtube）

