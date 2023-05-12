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民進黨、賴清德社群大玩AI　幫粉絲做母親節賀卡

▲▼賴清德11日晚間再度透過YouTube頻道釋出「不穿西裝可以嗎？賴清德親自解答網友疑問」影片。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

▲賴清德近來積極改造形象，拉近與年輕人的距離，右為發言人郭雅慧。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者陳家祥／台北報導

母親節是一年一度的重要的節日，許多人在這一天向母親傳遞心意。民進黨新媒體中心主任詹賀舜12日表示，民進黨官方LINE＠將在母親節當天推出「給母親的情話」，只要選擇情話金句傳送給對方，收信人就能收到平常寄信者說不出口的感謝。另外，黨主席賴清德的官方LINE也策劃了「賴L.AI製研所」，由AI助手—「L.AI」來幫大家在母親節傳情。只要加入賴清德的官方LINE帳號，點選祝福的對象和卡片風格，就能得到一張專屬的母親節感謝卡。

民進黨指出，「賴L.AI製研所」使用OpenAI的ChatGPT生成式語言模型，來為大家撰寫感謝卡給媽媽、阿嬤、伴侶等，還可以選擇真誠、可愛、古典等文字風格。

民進黨主席賴清德力拚2024總統及立委大選，不僅指示下半年選戰著重在短影音的製作與傳播，將嚴肅的政策轉為易於理解的短片之外，也積極營運不同的社群平台，日前開啟YouTube頻道，發布第一支影片引發各種迴響，本週再次推出「清德回留言」影片，針對首支影片的網友提問，錄製回覆，可以看見輕鬆的賴主席。

詹賀舜表示，外界對賴清德主席的形象是穩重、嚴謹，而在同仁發想創意時，賴主席給出極大的空間，並且鼓勵團隊發想社群的各種可能性，透過不同的媒介，讓更多人認識候選人。

因應選戰，許多支持者擔心錯假訊息的影響，因此，除了民進黨官網以及LINE推出澄清互動專區之外，組織部門也積極籌組各式群組，希望透過線下和線上的合作，可以儘速回防認知作戰。詹賀舜也提及，文宣部門會推出不同的設計、影音素材，並針對不同社群平台發送，也會透過組織群的力量，讓文宣效益最大化。

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