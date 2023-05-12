侯友宜、郭台銘握手合體！　朱立倫：綠營可能想見縫插針

▲朱立倫出席母親節活動 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今早與新北市長侯友宜合體，引發外界關注。對此，國民黨主席朱立倫今（12）日受訪時表示，大家看到郭、侯在慈惠宮慶祝媽祖聖誕大家都很開心，但是綠營可能想要見縫插針，再創造故事，他不知道名嘴們又會創造出什麼新的故事，但國民黨會一步一腳印、團結勝選。

朱立倫今上午出席母親節活動，被問到早上侯、郭合體，他表示，相信在媽祖的保佑下，大家一定都能為台灣與中華民國打拼，團結一致，這個畫面對藍軍朋友都很開心，綠營就可能想要見縫插針，再創造故事，他不知道名嘴們又會創造出什麼新的故事，但國民黨會一步一腳印、團結勝選。

媒體詢問，國民黨17日要提名總統人選，但挺郭的宣明智16日晚間要宴請中常委，是否感到壓力？朱立倫說，國民黨下週一定會推出最強候選人，過程中只要是對團結有利的事情，大家盡量做，沒有問題。

至於傳出郭台銘10日晚密會民眾黨主席柯文哲？朱立倫回應，大家看到郭、柯見面，擔憂的可能是民進黨，過兩天如果看到新北市長侯友宜與柯文哲見面，擔憂的可能又會是民進黨，國民黨會努力希望所有在野朋友團結合作，不論總統大選或立委選舉，各項議題都能團結合作。

另，民進黨總統參選人賴清德增加三位發言人，其中新北市議員戴瑋珊被視為打侯大將，朱立倫說，民進黨會想盡一切辦法，遮掩執政不利，應該是民眾要質疑執政黨，現在卻變成執政黨每天都在修理在野黨，是台灣非常怪異的現象。

