幕後／選罷法「排黑」有4大難關　黨內坦言陳水扁讓修法複雜化

▲選罷法修法爭議多。（示意圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會初審《選罷法》部分條文修正草案，明定曾犯內亂、外患、貪汙、賄選、國安三法、反滲透法及黑金槍毒等罪者，經有罪判決確定終身不得登記為候選人，引起違反比例原則質疑。綠營黨內人士坦言，修法有適法性、無罪推定、適用對象、溯及既往等問題，前總統陳水扁攪亂一池春水，怎麼修都會被說是幫特定對象解套，但最後通過法案一定要非常周延，不能逾越立法者該有的責任。

朝野立委對曾犯《洗錢防制法》終身不得參選的規定無共識，前台北市長柯文哲也質疑「那更生人協會做什麼用？」前總統陳水扁大動作北上陳情，質疑《選罷法》修法草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則。

黨內人士指出，選罷法修法實際情況應該要逐條來思考，上次陳水扁來陳情，坦白講只會讓事情複雜化，有些修法內容確實有違憲之虞，立委莊瑞雄在協商時的論述很清楚，褫奪公權本來就是附帶刑，相信大法官也會做出違憲結論。過去沒有相關討論，總統選罷法也是用更高標準，「但大家也可以告總統選罷法違憲，因為公權被褫奪。」

黨內人士直言，若是要包裹表決，究竟要過哪個版本？裡面有沒有比例原則的問題？洗錢防制法裡有微罪跟重罪，現在當車手、當主謀都會被終身褫奪公權。且究竟要納入什麼法？洗錢防制法是黑金槍毒的金，那證券交易法呢？

黨內人士表示，中華民國法律那麼多，哪些應該放入限制應該可以討論，就目前版本，暴力犯、賭博罪都不在其中，很容易抓一漏萬，「我也可以主張酒醉駕車致人於死不得參選啊！若有提案一定會過，誰敢反對？別人也可以提虐待動物不得參選，沒完沒了。」

在部分委員的提案中，甚至列出一審有罪就褫奪公權，黨內人士直言，這有重大爭議，若一審有罪部分就褫奪公權，這違反法律最基本精神「無罪推定」，若是黨的規定當然沒問題，用最高的道德標準、一起訴就不提名，但法律上來講，一審到定讞還有很長一段時間，一審有罪就剝奪公權，就連法務部都覺得有問題，一審判刑後不能參選、萬一過兩天無罪呢？中間的損害賠償由誰出？這還是要再討論。

黨內人士坦言，過去還有刑度的差距，但現在這幾條都是終身不得參選，應該要就法論法，這是台灣作為一個人權社會應該討論的議題，正副總統選罷法跟公職人員選罷法標準不一，是因為大家對總統的道德標準比較高，那就算了，但選罷法從里長到縣市首長都一樣，會有適用對象的問題。

黨內人士表示，還要考量到溯及既往的狀況，假設一個里長幹了8屆，只要修法通過、下一屆就不能選，但里長就是被選民不斷肯定才能連任，現在卻資格不符，那過去幹假的嗎？講難聽點，苗栗縣長鍾東錦搞不好就不能再選。

對於陳水扁陳情，黨內人士坦言，修法內容有很多面向是可以認真討論的，但陳水扁出來後，洗錢防制法那部分會被解讀是幫陳致中解套、另一條可能被說幫陳超明解套，但這是不公平的，這不是幫任何人解套，而是在法律界、實務界以及人權角度來看，都是值得商榷的議題，未來討論時大家可以不要那麼民粹，對於不同面向認真討論。

黨內人士舉例，若民選民意代表不能犯這些罪，那政務官呢？難道也要規定幾職等政務官不能有這些罪，這題蠻值得討論，但這是一個民粹的時代，沒有人敢反對，大家會說哪一條是為誰誰誰解套，陳水扁現在一出來更亂了，但沒辦法，這就是政治攻防，只能見招拆招，但法律部分真的有人民權益跟社會公義問題。

黨內人士呼籲，最後通過法案一定要非常周延，不要過猶不及、刀拿了就砍，逾越立法者該有的責任，這部分要非常謹慎，究竟該把哪些法律放進來、比例原則、期限、適用對象以及溯及既往問題，每個人看法不同，這幾題是可以被討論的，不要變成民粹導向，因為這會影響到人民權利，甚至未來有釋憲問題，這題可能會拖到臨時會再處理。