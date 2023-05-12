快訊／三讀通過！立院新增國際事務處　執掌國際交流等8大事項

▲立法院組織法部分條文修正案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（12日）通過《立法院組織法》部分條文修正草案，增設國際事務處，根據三讀通過條文，國際事務處執掌立法院國際交流事項、合作事項、參與國際活動事項、立委籌組或參與國際團體事項、國會外交獎章及榮典之辦理事項、外賓與僑民接待及傳譯事項、國際新聞傳播及輿情搜集和其他有關國際事務。

立法院秘書長林志嘉日前黨團協商應詢時表示，國際事務處成立後將設4個科，增加員額20人，盼本會期三讀修正案，再動用第二預備金，於下會期成立國際處，未來除有專職人員、專責機構，也可累積每一屆國會外交資料。

立法院長游錫堃日前說明，成立國際處後有專責機構與人才負責國會外交事務，累積立委們跟各國國會的交流成果，許多民主國家像是日、韓、法、德、捷克的國會都設有國際處協助國會議員，這對於我國民主發展相當重要

初審通過條文規定，立法院設國際事務處，掌理8大事項，分別是立法院國際交流事項、國際合作事項、參與國際活動事項，以及關於立委籌組或參與國際團體事項、國會外交獎章及榮典的辦理事項、外賓與僑民的接待及傳譯事項、國際新聞傳播及輿情蒐集運用事項、其他有關國際事務事項。