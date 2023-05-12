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玩手機「找到阿公祕密基地」有塞錢！一票人秒懂：我也會這樣放

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲阿公把錢藏在手機殼和手機中間。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會幫手機裝手機殼，以避免一時手滑，結果摔到地上很心痛，不過，手機殼也有這種用途？一名女網友發文表示，孫女今天跟阿公借手機玩，結果才沒一會兒後，就將她拉進房間，說「阿公的手機裡有錢錢」，讓她哭笑不得。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文表示，孫女今天沒去幼兒園上課，剛剛午睡醒來後，跑去跟阿公借手機玩，結果才用沒多久，就偷偷摸摸把她拉進房間，告訴她「阿公的手機裡有錢錢，一定是他藏起來的！」

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原PO在文中貼出好幾個笑哭的emoji，表達自己聽到這席話的反應。原PO也在文末表示，「阿公～你的祕密基地被愛孫女給發現了」，但是她從未管過對方花費，為什麼要藏錢？而從圖片可見，原來阿公將500元鈔票放進手機殼內了。

貼文曝光後，底下網友則紛紛表示，「我也會這樣放錢在手機套裡面，有時候出門忘記帶錢或者不夠非常方便」、「應該不是藏啦，以防萬一，忘了帶錢包但還有手機可以急用，我也會這樣，常常忘了帶錢包，還好有手機」、「我之前也會，預防買東西沒帶到錢包」、「備用金吧，我也會在機車上放點加油的零錢」、「我手機也會夾1000塊，是怕出門忘記帶錢包的緊急備用金」。

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