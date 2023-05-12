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社會 社會焦點 保障人權

吸金總裁獄中開公司賺錢　管理員收三星手機成「傳令兵」...下場曝

▲▼ 橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地檢署將燕巢監獄吳姓主任管理員起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄第二監獄吳姓主任管理員，涉嫌非法吸金41億餘元遭收押的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶傳遞信件，並轉達指示要吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。檢方查出，吳除了收現金外，還收受周慶瑞所幸的高檔安全帽、手機，不法所得147萬餘元，橋頭地檢署偵結依貪污治罪條例將起訴。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元遭起訴，全案上訴最高法院中，周瑞慶先前被判處有期徒刑14年，併科罰金4億5千萬元，周慶瑞被羈押期間，涉嫌買通高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。

▲▼高雄燕巢監獄。（圖／資料照）

▲燕巢高雄第二監獄傳出有管理員涉貪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山、檢察官郭郡欣、嚴維德今年3月間指揮調查局幹員前往第二監獄搜索，據了解，主要是約談服刑中的周慶瑞，以及遭收買的吳姓主任管理員，與周的駱姓秘書、廖姓、劉姓友人等5人，並在偵訊後將吳、駱兩人以涉犯貪污治罪條例之違背職務收賄罪聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，周慶瑞在2019年12月到今年3月的羈押期間，仍在獄中實際操縱多家公司，他的駱姓秘書為了讓周慶瑞在羈押期間生活舒適便利，在2020年4月間，買了2頂價值共約8萬元的頂級安全帽，透過友人轉交給吳姓主任管理員，同年10月，又請律師買了 2 支三星的最新手機（每支4萬3900元），同樣轉交到吳的手中。

後來，周慶瑞還透過吳姓主任管理員的幫忙，私下偷渡出信件、錄音筆等違禁品，陸陸續續給了吳現金131萬餘元。

吳姓主任管理員被羈押後，於偵訊時全部坦承犯行，檢方偵結依貪污治罪條例將他提起公訴。

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