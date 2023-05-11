韓籍老夫婦遺失手機　南警助尋回跨國來信向黃偉哲感謝讚揚

▲台南市警二分局民權所警員蔡韋緗、許如瑜接獲民眾拾獲手機並確認為金姓老先生所有，也急忙聯繫並貼心親送至沙崙高鐵站親交及提醒祝福其等旅途平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

75歲的韓籍金姓老夫婦，2人於2023年4月24日來台南自助旅遊，因遺失手機經市警二分局員警積極協尋，終於讓他們順利尋回手機，期間員警貼心詢問受理、遠奔高鐵站親送手機等溫馨服務，讓其感受猶如電視劇般之難忘旅程及感謝之情，特地寫信給台南市長黃偉哲，表達對台南市民及警察的感謝。

韓籍金姓老夫婦信中表達旅行中，在台南火車站等各地問路時，感受到了居民的好心與熱情；市民不僅只用語言指路，還一直跟着他們走到能看到目地點的地方，給他們指路。也親身體驗了台南市警方積極心與服務的態度，展現出黃偉哲市長所帶領團隊與市民所展現的友善之都。

二分局南門所巡佐王智樑及警員黃威遠，獲報韓籍金老先生夫妻手機遺失案件後，來到延平郡王祠門口，接送倆人上車至派出所受理，因爲韓籍夫妻的中文不太熟練而慌張不已，所以警員黃毓晴、吳宗懋、邱柏凱與外事巡佐林明鴻等人先安撫其不安的情緒，並用翻譯軟體詳細詢問了他們丟失手機之前的情況，員警也向韓籍夫妻倆說：「放心，手機一定能找到！」，然後迅速全面調閱監視器，並千方百計地開始找手機。

但因韓籍夫妻旅程時間安排的關係，已訂好車票準備前往台中無法再久等。後續第二分局民權所警員蔡韋緗、許如瑜接獲民眾拾獲手機並確認為金姓老先生所有，也急忙聯繫並貼心親送至沙崙高鐵站親交給老夫婦及提醒祝福他們旅途平安。韓籍金老先生夫妻從員警手上接下遺失的手機，感動再三致謝。

韓籍金姓老夫婦來信中感謝中特別提到，這種服務熱忱、不分種族和國籍積極處理方式，其感受猶如一部感人的電視劇，也特別感謝台南警察的辛勞，所以特寫信致黃偉哲市長表達感謝之意。